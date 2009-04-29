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Yaşam

Yeni mezunlara icra şoku

YURTKUR, kredi alıp borcunu ödemeyen 220 bin üniversiteliye icra takibi başlattı. 600 bin mezun da yakın takibe alındı

29 Nisan 2009 03:00

YURTKUR, kredi alan ama mezun olduktan sonra borcunu ödemeyen 220 bin üniversiteliye icra takibi başlattı. 600 bin mezun da yakın takibe alındı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), mezun olan 220 bin üniversiteli için icra yolunu seçti. SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı nezdinde geniş çaplı bir araştıra başlatan YURTKUR, özellikle çalışır durumda olan ancak borcunu ödemeyen gençleri tespit etti.

Bu tespitin ardından yüz binlerce kredi borçlusu öğrencinin maaşları üzerinden bu borç tahsil edilmeye başladı.

2 ila 8 bin lira

İcra takibi başlatılmayan 600 bin üniversite mezunu için de yakın takip başladı. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 'öğrenim' ve 'katkı' olmak üzere öğrencilere iki tür kredi veriyor.. Ve her bir gencin ortalama borcu 2 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

Ancak kredi borcu bulunanlar konusunda af çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmıyor. "Mevcut durumun değiştirilmesine yönelik şu an itibariyle yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" diyen yetkililer bu konuda kendilerine hergün yüzlerce faks geldiği bilgisini de veriyor.

Borç, okulun normal bitim süresinden başlayarak iki yıl içerisinde ve kredi aldığın sürenin yarısı kadar sürede üçer aylık taksitler halinde ödeniyor. Bu plan dahilinde ödenemediği takdirde de kişiye haciz geliyor.

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