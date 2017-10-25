T24 LogoT24 Logo
Dünya

“Yeni mevsimde Türkiye paket turları 2017 seviyesinde kalacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) – Rusya Tur operatörleri birliği ATOR, gelecek tatil mevsiminde Türkiye paket turlarının önceki yılın seviyesinde kalacağını belirtti

25 Ekim 2017 13:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) – Rusya Tur operatörleri birliği ATOR, gelecek tatil mevsiminde Türkiye paket turlarının önceki yılın seviyesinde kalacağını belirtti.
ATOR’dan yapılan açıklamada 2017 yılının Ocak-Eylül aylarında Antalya’yı 3.3 milyon Rus turistin ziyaret ettiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
”2017 yılında Türkiye’nin kazandığı başarılar ertelenmiş talepten ve çok düşük otel fiyatlarından kaynaklanıyor. 2018 yılında fiyatlardaki artış beklentisi şu  ana kadar doğru çıkmadı. Türk otellerinin ağırlıklı kısmı Rus piyasası için bu yılki dolar fiyatlarını koruyorlar.”
ATOR, 2018 mevsimi için yoğun erken rezervasyon bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEkim DHARusya TurATORTürkiyeATORdanOcakEylülAntalyayıRusAçıklamadaTürkiyeninTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24