“Yeni mevsimde Türkiye paket turları 2017 seviyesinde kalacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) – Rusya Tur operatörleri birliği ATOR, gelecek tatil mevsiminde Türkiye paket turlarının önceki yılın seviyesinde kalacağını belirtti.

ATOR’dan yapılan açıklamada 2017 yılının Ocak-Eylül aylarında Antalya’yı 3.3 milyon Rus turistin ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

”2017 yılında Türkiye’nin kazandığı başarılar ertelenmiş talepten ve çok düşük otel fiyatlarından kaynaklanıyor. 2018 yılında fiyatlardaki artış beklentisi şu ana kadar doğru çıkmadı. Türk otellerinin ağırlıklı kısmı Rus piyasası için bu yılki dolar fiyatlarını koruyorlar.”

ATOR, 2018 mevsimi için yoğun erken rezervasyon bekliyor.