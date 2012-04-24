Ve Diğer Şeyler Topluluğu tarafından 2006 yılından beri yürütülen “Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi”nin tiyatro dünyasına armağanı olan “Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1”, birçok ünlü ismin de dahil olduğu programına katılım için geri sayıma başladı! Festival, 28–29 Nisan 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Sahne’sinde seyirciyle buluşacak.

Genç ve yetenekli oyun yazarlarının kaleminden çıkan oyun okumaları ile başlayacak olan “Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1”in ilk gününde; Eser Rüzgar’ın yazdığı “Kan”ın oyun okumasını Defne Halman, Deniz Elmas ve Rukiye Yenigül yaparken yönetmenliğini Jale Karabekir üstleniyor. Festival; Burak Apaydın’ın yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay’ın yöneteceği, Evren Erler, Gökhan Bozkurt, Merve Engin ve Serkan Altıntaş’ın okumalarını yapacağı “Babamın Bana Öğrettiği” oyunu ile devam ediyor.

Alanında isim yapmış yazar ve yönetmenlerden Murat Daltaban, Zeynep Aksoy, Süreyya Evren ve Doç. Dr. Beliz Güçbilmez’in “Felaket ve Temsili” hakkında konuşmalar yapacağı festivalde; Yeni Metin Yeni Tiyatro ekibince seçilen üç kısa oyun, izleyicileri “felaket” teması içeren sürükleyici serüvenlerin içine çekecek. Mehtap Üstün’ün yazdığı, Defne Şener Günay’ın oynadığı “Tren” oyununu Emrah Eren yönetirken, sonrasında sahnelenecek olan Öznur Şahin’e ait “Koyu”da Ayhan Aktaş, Başak Doğan, Duygu Dalyanoğlu ve Nezih Cihan Aksoy gibi oyuncular Metin Göksel yönetmenliğinde oyunu sahneye taşıyacak. Festival; günün son oyunu Ersin Karahaliloğlu’nun yazdığı, ünlü Fransız yönetmen Emmanuel Daumas’ın yönettiği Ceren Demirel ve Ercüment Acar’ın oynadığı, “Dört Bacaklı Şey”le son bulurken, festivalin ilk gününde yaratacağı heyecan, sanatseverlerin bir gün sonrayı iple çekmesine sebep olacak.

“Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1”in ikinci gün programı ise; Beyza Hüseyinoğlu’nun yazdığı, Kemal Başar’ın yöneteceği, Reha Özcan, Akasya Asıltürkmen, Funda Eryiğit gibi isimlerin de okumalarını yapacağı “Soğuk” ile başlayacak. Bir sonraki oyun okuması olan İbrahim Bal’ın yazdığı “2Lot”un yönetmenliğini Görkem Şarkan üstlenirken, Esme Madra, Funda Eryiğit, Ulaş Tuna Astepe ise okumalarını yapacak. Bernard Garnier, Laurent Muhleisen, Dr. Selen Korad Birkiye, Simon Boberg ve Simon Delétang gibi oyuncu ve yönetmenlerin “Avrupa’da Çağdaş Oyun Yazımı” hakkında konuşma yapacakları söyleşi programıyla devam edecek olan festival, söyleşilerin ardından ilk gün de gösterilen “Tren”, “Koyu” ve Emmanuel Daumas’ın yönettiği “Dört Bacaklı Şey”in sahnelenmesiyle sona eriyor.

Ve Diğer Şeyler Topluluğu tarafından düzenlenen “Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1”; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün ana sponsorluğunun yanı sıra, Açık Toplum Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi ve Cervantas Enstitüsü’nün destekleri ile 28– 29 Nisan 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nin SAHNE’sinde seyirciyle buluşuyor.

Söyleşiler: Ücretsiz

Oyun Okuması: 10 TL

Atölye Çalışması: 20 TL

28 Nisan Cumartesi

Saat: 14.00-15.15

Kan (Oyun Okuması)

Yazan: Eser Rüzgâr

Yöneten: Jale Karabekir

Oyuncular: Defne Halman, Deniz Elmas, Rukiye Yenigül

Bir psikiyatrın muayenehanesinde on yaşlarında, sürekli kollarını kanatan bir kız. Bizi sürece tanık eden oyun önce ürkek sessizlikler, sonra bölük pörçük anlatılanlarla Zehra'nın travmasına ulaşıyor. Psikiyatrın özel hayatıyla Zehra'nın gerçekliğinin karşıtlığını da sahneye taşıyan yapısıyla kişisel ve dolayısıyla toplumsal felaket üstüne bir oyun.

Saat: 15.30-16.30

Babamın Bana Öğrettiği (Oyun Okuması)

yazan: Burak Apaydın

yöneten: Sibel Arslan Yeşilay

oyuncular: Evren Erler, Gökhan Bozkurt, Merve Engin, Serkan Altıntaş

Dişleri sökülüp, körfeze atılmış bir ceset: Ömer. Sıradana uyumlanamayan, insanın iç-dış ilişkisinin birincil işaretinin diş olduğunu düşünen, Ömer'e aşık bir genç: Batuhan. Olanın önüne geçemeyen, arkadaşını dinlemesini bilen bir arkadaş: Lena. Parçalı yapılı oyun korkunç bir eylemin arkasındaki kırılgan ruhların hikâyesi.

Saat: 16.30-18.30

Felaket ve Temsili (Söyleşi)

“Felaket”in tarihsel, sosyal ve bireysel düzlemdeki karşılıkları, onun temsili ve sorunları üzerine düşünceler. Felaket ve tarih arasındaki ilişki, toplumsal yüzleşmeler, inkar, kabul gibi konuların sanattaki genel tezahürü nedir ve felaket temsil sanatı olan tiyatroda ne şekilde yer alıyor? Çağdaş tiyatronun bireyin felaketini yapısal ve dilsel bir boyut da katarak ele aldığı günümüzde biz “felaket” kavramının neresinde duruyoruz? Türkiye’de tiyatro yazınında ‘felaket’ ne kadar yer tutuyor? Felaketin temsili, özellikle de tiyatroda temsili nasıl gerçekleşiyor?

Düzenleyen ve Moderatör:

Okan Urun (Oyuncu, yönetmen)

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Beliz Güçbilmez (Yazar, akademisyen), Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Daltaban (Oyuncu, yönetmen) DOT Sanat Yönetmeni Süreyyya Evren (Yazar) Zeynep Aksoy (Eleştirmen) Radikal gazetesi yazarı

Saat: 19.00-20.00

Tren (Oyun)

Yazan: Mehtap Üstün

Yöneten: Emrah Eren

Oyuncu: Defne Şener Günay

Nüfusa kaydettirilmemiş, çocuk yaşta cinsel istismara uğramış bir kadının son anı. Zamanda gidip gelmeler ve farklı bakış açılarıyla kurgulanmış metin ‘söylenemeyeni, anlatılamayanı’ irdeliyor. Tren, mucizeyle değişmiş bir hayatın geçmişten gelen bir kadınla altüst oluşu, şimdinin dünün felaketine direnemeyişi üstüne bir oyun.

Saat: 20.30-21.00

Koyu (Oyun)

Yazan: Öznur Şahin

Yöneten: Metin Göksel

Oyuncular: Ayhan Aktaş, Başak Doğan, Duygu Dalyanoğlu, Nezih Cihan Aksoy

Aynı günün içinden üç kadın, üç mekân ve üç anlatı. İstiklal Caddesi'ndeki 'Teröre Lanet' yürüyüşü, bir AVM'nin curcunası ve bir Yunanca kursu etrafında bugünün Türkiye'sinin parçalı ve parçalanmış resmini çizen oyun, vicdanın göreceliği, küçük kelimelerin acıtıcılığı ve detayın bütüne hükmedişi üstüne düşünüyor.

Saat: 21.30-23.00

Dört Bacaklı Şey (Oyun)

Yazan: Ersin Karahaliloğlu

Yöneten: Emmanuel Daumas

Oyuncular: Ceren Demirel, Ercüment Acar

Uzaktan dönen Adam'la, onu beklemiş Kadın'ın buluşması. Sonu başı belli olmayan bir masanın etrafında, yanında, üstünde durmaksızın konuşan iki karakter hayatı ve hayatın tam orta yerine hissettirmeden ama olanca ağırlığıyla oturan felaketi anlamlandırmaya çalışıyor. Sahnelerinin bir tuvalin şekillenişi gibi ilerleyen yapısı, mizahla cinsellik arası yaratıcı dili ve sınıflandırılamayan karakterleriyle Dört Bacaklı Şey gözümüzün önünde olup, görmek istemediklerimize dair bir oyun.

29 Nisan Pazar

Saat: 14.00-15.15

Soğuk (Oyun Okuması)

Yazan: Beyza Hüseyinoğlu

Yöneten: Kemal Başar

Oyuncular: Reha Özcan, Akasya Asıltürkmen

Yanlış anlamayla başlamış tuhaf bir ilişkinin iki kahramanı da çaresizdir. Bu çaresizliğin birbirine ittiği kadın ve erkek beklenmedik bir hesaplaşma yaşarlar. Savunmasız kalmakla cesaret arasındaki ince çizgiyi irdeleyen Soğuk sevilmeyi bekleyenlerin ve sevmeyi bilmeyenlerin öyküsünü sahneye taşıyor. Bunu yaparken kadın ve erkek rollerini altüst ediyor.

Saat: 15.30-16.30

2Lot (Oyun Okuması)

Yazan: İbrahim Bal

Yöneten: Görkem Şarkan

Oyuncular: Esme Madra, Funda Eryiğit, Ulaş Tuna Astepe

Ölümün gerçekleştiği o son anda zaman yavaşlasa, hatta yayılsa ve kafamızdan geçenleri duysak nasıl olurdu? 2Lot, finans dünyasında zirveye ulaşmış bir kadın; birçok hayranı olan, reklam filmlerinin aranan yüzü bir erkek oyuncu ve sıradan hayatının kalıplarını kıramadığını düşünen bir kadının son itirafları. Üçü de farklı ölümlerinin yarattığı uçuş hissiyle tıpkı bulutlar gibi farklı evrelerden geçip, zamanın normale döndüğü ve kaçınılmazın gerçekleştiği ana kadar sözün sarhoşluğunda gezinecekler.

Saat: 16.30-18.30

Avrupa’da Çağdaş Oyun Yazımı (Söyleşi)

Absürd tiyatronun etkisinin azalmasıyla yazar tiyatrosunun krize girdiği 1980’li yıllar yerini 1990’ların başından itibaren özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ortaya çıkan yeni dalga yazarların egemenliğine bıraktı. İngiltere'de New Writing (Yeni Yazım), Rusya'da New Drama (Yeni Drama) gibi başlıklar altında tanımlanan yazar tiyatrosunun hâkimiyetinin Avrupa’daki sürecini ve Türkiye’deki çağdaş oyun yazımına yansımalarını tartışacağımız bir panel gerçekleştireceğiz.

Panel sırasında Türkçe’ye çeviri yapılacaktır.

Düzenleyen ve Moderatör:

Mark Levitas (Oyuncu) İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü

Öğretim Görevlisi

Konuşmacılar:

Bernard Garnier (Oyuncu), Troisième Bureau Proje Koordinatörü (Grenoble)

Laurent Muhleisen (Çevirmen, dramaturg), Maison Antoine Vitez Genel Sanat

Yönetmeni, Comédie-Française Edebî Danışmanı (Paris) Dr. Selen Korad Birkiye (Dramaturg, akademisyen), İstanbul Devlet Tiyatrosu Dramaturgu; MSÜ Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü, İÜ Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi

Saat: 19.00-20.30

Tren (Oyun)

Yazan: Mehtap Üstün

Yöneten: Emrah Eren

Oyuncu: Defne Şener Günay

Nüfusa kaydettirilmemiş, çocuk yaşta cinsel istismara uğramış bir kadının son anı. Zamanda gidip gelmeler ve farklı bakış açılarıyla kurgulanmış metin ‘söylenemeyeni, anlatılamayanı’ irdeliyor. Tren, mucizeyle değişmiş bir hayatın geçmişten gelen bir kadınla altüst oluşu, şimdinin dünün felaketine direnemeyişi üstüne bir oyun.

Saat: 21.00-22.00

Koyu (Oyun)

Yazan: Öznur Şahin

Yöneten: Metin Göksel

Oyuncular: Ayhan Aktaş, Başak Doğan, Duygu Dalyanoğlu, Nezih Cihan Aksoy Aynı günün içinden üç kadın, üç mekân ve üç anlatı. İstiklal Caddesi'ndeki 'Teröre Lanet' yürüyüşü, bir AVM'nin curcunası ve bir Yunanca kursu etrafında bugünün Türkiye'sinin parçalı ve parçalanmış resmini çizen oyun, vicdanın göreceliği, küçük kelimelerin acıtıcılığı ve detayın bütüne hükmedişi üstüne düşünüyor.

Saat: 22.30-23.30

Dört Bacaklı Şey (Oyun)

Yazan: Ersin Karahaliloğlu

Yöneten: Emmanuel Daumas

Oyuncular: Ceren Demirel, Ercüment Acar

Uzaktan dönen Adam'la, onu beklemiş Kadın'ın buluşması. Sonu başı belli olmayan bir masanın etrafında, yanında, üstünde durmaksızın konuşan iki karakter hayatı ve hayatın tam orta yerine hissettirmeden ama olanca ağırlığıyla oturan felaketi anlamlandırmaya çalışıyor. Sahnelerinin bir tuvalin şekillenişi gibi ilerleyen yapısı, mizahla cinsellik arası yaratıcı dili ve sınıflandırılamayan karakterleriyle Dört Bacaklı Şey gözümüzün önünde olup, görmek istemediklerimize dair bir oyun.