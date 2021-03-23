Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun doktora tezinde intihal iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Naci Ağbal’ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne sunduğu doktora tezinde, Merkez Bankası’nın 2001 yılı faaliyet raporunda yer alan ifadelerden intihal yaptığı iddia edildi.

BirGün'den Berkant Gültekin'in haberine göre, Danışmanlığını Varlık Fonu Başkanvekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın doçentlik döneminde yaptığı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesindeki Bankacılık Bölümü’ne sunulan 2003 tarihli doktora tezinde Kavcıoğlu’nun, Merkez Bankası (MB) Denetleme Kurulu tarafından 26 Nisan 2002 tarihinde Hissedarlar Genel Kurulu’na sunulan, 2001 yılına ait “70’inci Hesap Yılı Hakkında Banka Meclisi’nce Hazırlanan Faaliyet Raporu”ndan "kopyala-yapıştır" tekniğiyle intihal yaptığı ileri sürüldü.

Kavcıoğlu'nun, “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinin bankacılık sektörüne ilişkin kısımlarında, "noktasına-virgülüne dokunmadan, MB raporundaki paragrafları kendi cümleleri gibi kullanıldığı" belirtildi.



Söz konusu BirGün haberinde, tezin 117’nci sayfasında yazılanlar ile MB raporunun 124’üncü ve 126’ncı sayfalarında yer alan ifadeler arasındaki örtüşme şu şekilde belirtildi:

Söz konusu bölümde MB raporundaki tabloyu kullanarak kaynak veren Kavcıoğlu'nun, rapordan transfer ettiği paragraflara hiçbir dipnot vermediği ve kaynak göstermediğine dikkat çekildi. Kavcıoğlu'nun 120’nci sayfada da benzer bir yönteme başvurarak, MB raporunun 128’inci sayfasındaki paragrafı tezine geçirdiği aktarıldı:

"Alıntılarına’ takip eden sayfada da devam eden Kavcıoğlu'nun özel sektör bankalarının kapanmasıyla ilgili bölümde MB raporunun 115’nci sayfasından şu kısma çalışmasında yer verdiği ifade edildi:

BirGün'ün haberinde Kavcıoğlu'nun söz konusu paragrafın da dahil olduğu paragraflar zincirine MB’nin raporunu dipnot olarak gösterdiği ancak ifadeleri tırnak içine almadan, kopyala-yapıştır tekniğiyle kendi doktora tezine "yedirdiği" ifade edildi.

Akademik disipline ve kurallara göre, kullanılan kaynaklardaki ifadelerin özgün şekilde, kopyala-yapıştır tekniğine başvurulmadan aktarılması gerekiyor.

Öte yandan tezin danışmanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olmasıyla tanınıyor.