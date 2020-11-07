Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Twitter’da takip ettiği tek hesap Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal'ın yerine atanan eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Twitter hesabından, "Göreve başladık. Çalışma zamanı..." dedi. Ağbal'ın Twitter'dan yalnızca Cumhurbaşkanlığı resmi hesabını ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Uysal 'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Alındığı göreve 16 ay önce Erdoğan tarafından getirilen Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devir teslim töreninde Ağbal'ın Murat Uysal’a teşekkür ettiği; Uysal'ın da yeni görevinde Ağbal’a başarılar dilediği aktarıldı. TCMB'nin söz konusu paylaşımını kişisel Twitter hesabından alıntılayan Ağbal, "Göreve başladık. Çalışma zamanı..." yazdı. Twitter'dan yalnızca iki hesabı takip eden Ağbal'ın, Cumhurbaşkanlığı hesabi ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel hesabını takip ettiği görüldü. Barış Soydan yazdı: Kapalı kapılar arkasında Merkez Bankası (4): Murat Uysal’ın görevden alınması

TIKLAYIN - Cumhuriyet tarihinde ilk: 16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı; Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı

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