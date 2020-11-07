Murat Uysal'ın görevden alınması dünya basınında: Merkez Bankası'ndaki kovma kararı kaygıları artıracaktır

Murat Uysal'ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasına ilişkin Financial Times "Yatırımcıların kaygıları muhtemelen artacak" dedi, Bloomberg, ise yeni başkan Naci Ağbal'ın daha önce hiç Merkez Bankası'nda çalışmadığını hatırlattı ve rahatsız bir pozisyonda olacağını vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın atanması dünya basınında da geniş yer buldu.

FT: Erdoğan'ın kovma kararı kaygıları artıracaktır

Financial Times gazetesi, "TL’deki büyük değer kaybının ardından Erdoğan Merkez Bankası Başkanı’nı tasfiye etti" başlığını kullandı.

TL’nin bu yıl dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 30’u aştığını hatırlatan gazete, Uysal’ın normal görev süresinin 4 yıl olduğunu ancak 16 ayda görevden alındığını, kararla ilgili herhangi bir gerekçenin açıklanmadığını aktardı.

FT, Uysal’ın selefi Murat Çetinkaya’nın da faizleri düşürmediği gerekçesiyle Temmuz 2019’da yine Cumhurbaşkanı Kararı ile kovulduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Son kovma kararı, normalde bağımsız olan merkez bankasındaki para politikasına Erdoğan’ın müdahalesiyle ilgili kaygıları muhtemelen artıracaktır."

Bloomberg: Ağbal, yatırımcıyla Erdoğan'ın talepleri arasında denge kurmak zorunda kalacak

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise, Uysal’ın yerine göreve atanan Naci Ağbal’ın geçmişte Maliye Bakanlığı yaptığını ancak daha önce hiç TCMB’de görev almadığını hatırlattı.

TL’de haftalardır devam eden değer kaybının ardından Uysal’ın görevden alındığını belirten Bloomberg, Uysal’ın görevde sadece bir yıldan biraz fazla kalabildiğine işaret etti.

Haberde "Uysal ağustos ayından bu yana faiz artışı ve arka kapı adımlarıyla borçlanma maliyetlerini artırıyordu ama TL için yeterli desteği sağlamakta ya da enflasyonu dizginlemekte başarısız oldu. Hedef yüzde 5 iken enflasyon çift hanelerde geziniyor" ifadeleri yer aldı.

"Ağbal rahatsız bir pozisyonda"

Ağbal’ın TL’yi istikrara kavuşturmak konusundaki yatırımcı beklentileriyle Erdoğan’ın talepleri arasında denge kurmak gibi rahatsız bir pozisyonda kalacağını belirten ajans, Erdoğan’ın "faiz sebep enflasyon neticedir" inancına sahip olduğunu ancak dünya genelinde merkez bankacıların çoğunun fikrinin aksi yönde olduğunu kaydetti.

Önceki başkanın faizleri indirmek konusunda Erdoğan’ın isteklerini yerine getirmediği gerekçesiyle görevden alındığını hatırlatan Bloomberg, Uysal’un 9 toplantıda toplamda 1575 baz puan faiz indirdiğini ve Türkiye’yi dünyada enflasyondan arındırılmış borçlanma maliyetinde dünyada en düşük seviyedeki ülkeler arasına soktuğunu hatırlattı.

Faiz indirimlerinin salgın sırasında ekonomiye çok ihtiyaç duyulan desteği sağladığını ancak enflasyonu artırıp TL üzerinde de baskı yarattığı belirtilen haberde, 8,57 ile dolar karşısında rekor düşük noktaya gerileyen TL’nin bu yıl dünyada dolar karşısında en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğuna dikkat çekildi.