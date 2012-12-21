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Yaşam

Yeni memura 'deneyim' ve 'liyakat' şartı

Yeni sistemde gelişmiş bölgelerde üç yıl görev yapanlar, deneyim kazanmasının ardından az gelişmiş bölgelere atanacak

21 Aralık 2012 19:26

Devlet Personel Başkanlığı'nın yürüttüğü yeni çalışma ile devlet memurlarının 'atama' kriterleri değişecek. Yeni düzenlemeye göre, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere az gelişmiş bölgelere artık "deneyim" ve "liyakat" kriteri aranacak.

Yeni düzenlemede ayrıca devlette çalışanlar, doğdukları yerde görev yapmayacak.

Bakanlar Kurulu'na sunulan yeni düzenlemede, az gelişmiş bölgelere tecrübeli memur atanarak, bu bölgelerde zor şartlarda yaşayanlara daha yararlı hizmet verilmesi sağlanacak.

Yeni sistemde gelişmiş bölgelerde üç yıl görev yapanlar, deneyim kazanmasının ardından az gelişmiş bölgelere atanacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere az gelişmiş bölgelere yapılacak atamalarda kriter; "deneyim" ve "liyakat" olacak.

Bu bölgelere atanacak personelde daha önce müdürlük veya eşdeğerde bir görev yapmış olma şartı da aranacak.

Değişiklik, özel statüleri olan memurları kapsamayacak.

Özel yasası olan öğretim üyeleri ve emniyet mensuplarının atanmalarında ise, kendi özel yasalarındaki kriterleri uygulanacak.

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