Yeni memur alımı yapılacak

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının sınava ilişkin duyurusu, Resmi
Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyuruya göre giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı
yapılacak. Sınavın yazılı bölümü 2-3 Ekim 2010 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde
Ankara'da olacak.
Başvurusu kabul edilen adaylardan, en yüksek puana sahip ilk 300 kişi yazılı
sınava katılmaya hak kazanacak.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı
sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı
(www.türkiye.gov.tr), Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu
Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün
önce ilan edilecek.
Sözlü sınav tarihi ve yeri, Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş
Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan
edilecek.
Başvurular, 10 Ağustos 2010 tarihinde başlayıp 2 Eylül 2010 tarihinde sona
erecek.
Adaylar başvurularını, Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru
Formu ile yapacaklar. Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya
postayla Başkanlığa iletilebilecek.
Sınava başvuru koşulları
Sınava, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28
Haziran 2009 tarihlerinde yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 puan
türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek.
Ayrıca adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler,
Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.
Akademik personel alımı
Öte yandan, Düzce ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlükleri,
çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim elemanı alacak.
Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi, dahili tıp bilimleri bölümü için birinci dereceden
daimi statüde 3 profesör alacak.
Profesör adayları, başvurularını 15 gün
içinde şahsen Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 2
profesör, 3 doçent, 22 yardımcı doçent alacak.
Profesör ve doçent kadroları
devamlı statüde olacak.
Adaylar başvurularını, 15 gün içinde şahsen Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına yapacaklar.
Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne
alınacak olan akademik personelin bölümü ve sayıları şöyle:
“Fen Edebiyat
Fakültesi:
Biyoloji (1 profesör, 1 yardımcı doçent),
Fizik, kimya,
matematik, Türk Dili ve Edebiyatı (4 yardımcı doçent),
Mühendislik
Fakültesi:
Makine Mühendisliği (1 doçent),
Endüstri Mühendisliği (1
yardımcı doçent),
İşletme Fakültesi:
İşletme (1 yardımcı doçent),
Orman
Fakültesi:
Orman Endüstri Mühendisliği (1 doçent, 1 yardımcı
doçent),
Orman Mühendisliği (2 yardımcı doçent),
Tıp
Fakültesi:
Cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri (1 profesör, 8 yardımcı
doçent),
Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü (1 doçent),
Düzce Meslek Yüksek
Okulu:
Teknik programlar (1 yardımcı doçent),
Gümüşova Meslek Yüksek
Okulu: (1 yardımcı doçent),
Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu: (2 yardımcı
doçent)”