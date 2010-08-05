Yeni memur alımı yapılacak

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının sınava ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Duyuruya göre giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Sınavın yazılı bölümü 2-3 Ekim 2010 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Ankara'da olacak.



Başvurusu kabul edilen adaylardan, en yüksek puana sahip ilk 300 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanacak.



Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.türkiye.gov.tr), Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.



Sözlü sınav tarihi ve yeri, Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek.



Başvurular, 10 Ağustos 2010 tarihinde başlayıp 2 Eylül 2010 tarihinde sona erecek.



Adaylar başvurularını, Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu ile yapacaklar. Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya postayla Başkanlığa iletilebilecek.





Sınava başvuru koşulları





Sınava, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek.



Ayrıca adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.



Akademik personel alımı





Öte yandan, Düzce ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim elemanı alacak.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, dahili tıp bilimleri bölümü için birinci dereceden daimi statüde 3 profesör alacak.

Profesör adayları, başvurularını 15 gün içinde şahsen Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.





Düzce Üniversitesi Rektörlüğü





Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 2 profesör, 3 doçent, 22 yardımcı doçent alacak.



Profesör ve doçent kadroları devamlı statüde olacak.



Adaylar başvurularını, 15 gün içinde şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaklar.



Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne alınacak olan akademik personelin bölümü ve sayıları şöyle:



“Fen Edebiyat Fakültesi:



Biyoloji (1 profesör, 1 yardımcı doçent),



Fizik, kimya, matematik, Türk Dili ve Edebiyatı (4 yardımcı doçent),



Mühendislik Fakültesi:



Makine Mühendisliği (1 doçent),



Endüstri Mühendisliği (1 yardımcı doçent),



İşletme Fakültesi:



İşletme (1 yardımcı doçent),



Orman Fakültesi:



Orman Endüstri Mühendisliği (1 doçent, 1 yardımcı doçent),



Orman Mühendisliği (2 yardımcı doçent),



Tıp Fakültesi:



Cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri (1 profesör, 8 yardımcı doçent),



Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü (1 doçent),



Düzce Meslek Yüksek Okulu:



Teknik programlar (1 yardımcı doçent),



Gümüşova Meslek Yüksek Okulu: (1 yardımcı doçent),



Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu: (2 yardımcı doçent)”



