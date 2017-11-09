Yeni medya düzenlemesi: Nefreti kışkırtana 20 yıl hapis cezası

Venezuela'da yeni medya düzenlemesi yapıldı. Yasa tasarısıyla medyaya sınırlama getirilirken yapılan yeni düzenlemeyle nefreti kışkırtan kişilere 20 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Venezuela'da Kurucu Meclis, medyaya sınırlama getiren ve "nefreti kışkırtan" kişilere 20 yıla kadar hapis cezasını öngören geniş kapsamlı yasa tasarısını onayladı. Venezuela'da temmuz ayında anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Venezuelalıların, televizyon, radyo ya da sosyal medya aracılığıyla şiddet veya nefreti körükleyen mesajlar yaymasının önüne geçen yasayı kabul etti.

Siyasi yönelimler veya belirli gruplar

Yeni yasa uyarınca, siyasi yönelimleri de içeren belirli grupları hedef alan ve nefreti alenen teşvik eden herkes, potansiyel olarak 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yeni yasa aynı zamanda, devletin, kamusal veya özel medya organlarına, her hafta 30 dakika boyunca "barışı teşvik etmeyi amaçlayan" mesajlar yayınlamasını talep etmesine imkan sağlayacak.

Maduro muhalefeti suçluyor

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve müttefikleri, sıklıkla muhalefeti nefreti teşvik etmekle suçluyor.

Venezuela'da, 30 Temmuz'da yapılan seçimle anayasanın yeniden yazılması için Kurucu Meclis temsilcileri seçilmişti. Kurucu Meclis, Venezuela'nın güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ekonomik refahını teminat altına alacak kanunları çıkarma yetkisini Ulusal Kongreden alarak Meclis'e veren kararnameyi oy birliğiyle kabul etmişti.