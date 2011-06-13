Yeni Meclis'te renkli isimler

T24- 12 Haziran seçimlerinde yenileen Meclis medya ve futbol dünyasından akademi dünyasına uzanan bir alanda renkli isimleri de konuk edecek. Gazeteciler Mehmet Metiner, Şamil Tayyar ve Mustafa Balbay yeni milletvekilleri arasına girmeyi başarırken, Galatasaray ve A Milli Takım’ın kaptanlarından eski futbolcu Hakan Şükür de İstanbul 3. Bölge 4. sıradan AKP milletvekili oldu.





İstanbul 2. Bölge’den bağımsız milletvekili adayı olan yazar Sırrı Süreyya Önder, sanatçılar Tolga Çandar (CHP Muğla) ve Sabahat Akkiraz da (CHP İstanbul 3. Bölge) TBMM’ye girmeye hak kazanan isimler oldu. Bakanlıktan askere giden Şeker Meclis'teDaha önce DYP saflarında siyaset yapan, bakanlığı döneminde ise asker kaçağı olduğu ortaya çıkan Bahattin Şeker, MHP’nin Bilecik Milletvekili oldu. Eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin yıllar sonra aktif siyasetle TBMM’de buluşurken, yargıdan gelen isimlerden Rıza Türmen İzmir, Emine Ülker Tarhan Ankara, İlhan Cihaner de Denizli’den CHP milletvekili oldular.



TBMM dışından kabineye giren tek isim olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu kez Konya Milletvekili olarak Meclis’e gelirken, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile yaptığı görüşmesi açık unutulan telefonla kamuoyuna yansıyan eski merkez valisi Ali Serindağ CHP Gaziantep Milletvekili oldu.







Pavey, Halaçoğlu, Çelebi ve Uslu da Meclis'te





Eski TTK Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu Kayseri’de MHP’nin çıkardığı tek milletvekili oldu. Seçime katılmak için TOKİ Başkanlığı'ndan istifa eden Erdoğan Bayraktar da AKP Trabzon Milletvekili seçildi.



BM İnsan Hakları Sekreteryası Direktörü ve gazeteci Ayşe Önal'ın kızı Şafak Pavey ile eski Deprem Konseyi Başkanı Prof. Haluk Eyidoğan da CHP’nin Meclis’teki yeni yüzleri arasına girdi.



Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ile eski HAK-İŞ Başkanı Salim Uslu da, CHP ve AKP'nin sendika kökenli isimleri oldular.