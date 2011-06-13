Yeni meclis nasıl oluşacak?

T24 - 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından, oluşan yeni meclisin izleyeceği takvim de belli oldu.

12 Haziran seçimlerinin ardından Meclis İçtüzüğü'ne göre süreç şöyle işleyecek:

TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından TRT'de yayımlanmasını takip eden 5. gün saat 15.00'de çağrısız toplanacak.

Genel Kurul'un bu birleşimine en yaşlı üyenin başkanlık ederken, en genç 6 milletvekili de geçici katip üye olarak görev yapacak.

Genel Kurul'da önce milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Genel Kurul, bu birleşimde milletvekillerinin yemin töreni bitene kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, yemin töreninin ardından Meclis Başkanı seçimi için çalışmalara ara verecek.

Bu sırada Meclis Başkanı adayları belirlenecek. Başkanlık seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanması gerekiyor.

Genel Kurul'da yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu şartı aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında yapılacak dördüncü oylamayla en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

İçtüzük uyarınca Meclis Başkanı seçiminden sonra siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi ismi verecek.

Bu adaylar, daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak.

TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşmasından sonra Meclis'te 61. Hükümet'in kuruluş ve güvenoyu süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, anayasa gereği ve teamüllere göre seçimi kazanan partinin liderini 61. Hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Yeni Bakanlar Kurulu'nun programı, hükümetin kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 hafta sonra Meclis Genel Kurulu'nda okunacak.

Bunun üzerinden iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüşme açılacak; görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak.

Bu dönemde görev alacak milletvekilleri, daha sonraki süreçte, parti grup başkanvekillerini ve TBMM komisyonlarında görev alacak üyeleri de seçecek.

Haziran ayının sonunu bulması beklenen bu sürecin ardından Meclis daha sonra Ekim ayının ilk haftasında açılmak üzere tatile girecek.



