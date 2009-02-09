Yeni Maliye Bakanı kim olacak?

'Tanısal amaçlı koroner anjiyografi' yapılan ve hastaneden tabuncu edilen Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı'nı bırakması durumunda Başbakan 3 isim belirlediği ileri sürüldü.





Unakıtan'ın rahatsızlığının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bir değişikliğe gitmek üzere olduğu iddia edildi. Kabine üyesi çok önemli bir bakanın sağlık durumunun zorunlu kılması halinde, Başbakan Erdoğan'ın söz konusu bakanın yerine atamak üzere üç isim üzerinde durduğu belirtiliyor.



Başbakan'ın aklındaki üç isim



Başbakan Erdoğan, bakan değişikliğine gitmek durumunda kalması halinde, üç isim üzerinde duruyor. Bu isimler; AKP İstanbul Milletvekilleri Alaattin Büyükkaya ile Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın ile AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş.