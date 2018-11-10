Yeni Malatyaspor'un affı yok 

Kalesinde yalnızca 3 gol gördü

Erol Bulut, Trabzonspor\'u yine yıktı

4 büyüklere karşı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında Trabzonspor\'u 5-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, büyüklere karşı sahasında gösterdiği performansla ön plana çıkıyor. Son 2 sezonda iç sahada 7 kez 4 büyük takım ile karşı karşıya gelen Malatya ekibi, bu maçlarda rakiplerinin büyük bir kısmını eli boş göndermeyi başardı.

Bu sezon evinde karşılaştığı büyük takımları eli boş gönderen Erol Bulut\'un öğrencileri, sahasında Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup ederken, Galatasaray\'ı ise 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor\'u ise dün Süper Lig tarihinde ilk kez 5 gol atarak mağlup etti. Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, 2 sezondur büyük takımların Malatya deplasmanında istediği skoru almasına engel olurken, yalnızca Fenerbahçe karşısında sahadan 2-0\'lık mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Malatya ekibi Erol Bulut yönetiminde 4 büyük takımla son 2 sezonda oynadığı 7 iç saha maçında yalnızca 3 gol (Fenerbahçe 2, Galatasaray 1) yedi.

EROL BULUT, TRABZONSPOR\'U YİNE YIKTI

Trabzonspor, 1995-96 sezonunda evinde ağırladığı Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran taraf olmuştu. Bordo-mavililerin 82\'nci dakikada yediği 2\'nci golün asistini ise 80\'inci dakika oyuna giren Erol Bulut yapmıştı. Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor\'un başında iç sahada çıktığı iki Trabzonspor maçını da kayıpsız atlattı.

Erol Bulut\'lu Evkur Yeni Malatyaspor\'un iç sahada oynadığı büyük maçlardaki karnesi şu şekilde:

- 2017-2018-

Trabzonspor: 1-0

Beşiktaş: 0-0

Galatasaray: 2-1

Fenerbahçe: 0-2

- 2018-2019 -

Galatasaray: 2-0

Fenerbahçe: 1-0

Trabzonspor: 5-0

