T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, maç sonu rahatsızlık geçirdi

Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi

02 Ocak 2021 20:22

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16'ncı haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.

Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

ETİKETLER

Youssouf NdayishimiyeYeni MalatyaYeni MalatyasporSüper LifMKE AnkaragücüAnkaragücü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24