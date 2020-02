Yeni Malatyaspor'lu Murat ve Fabien'in hedefi üst sıralar 

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı takımın savunma oyucusu Murat Akça ve kalecisi Fabien Farnolle, ligde hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Murat Akça, Galatasaray maçına iyi başladıklarını, iyi bitirdiklerini kaydederek, \"Zaten baktığımız zaman bu sezonun en yüksek koşu mesafesine ulaştığımız maç oldu, 115 kilometre koştuk. Bu şekilde oynarsak ve bu şekilde mücadele edersek bizim karşımızda kim olursa olsun galip gelebileceğimizi düşünüyoruz. Nitekim de galip geldik. Mutluyuz\" diye konuştu.

AKÇA: \"BİZİM TAKIMIN ARKADAŞLIK SEVİYESİ ÜST DÜZEY\"

Her takımda olabilecek sıkıntıların kendi takımlarında da olduğunu belirten Akça, \"Sizde biliyorsunuz ki bazen böyle uzun süre kazanamama serilerine girdiğiniz zaman futbolcular arasında tartışmalar olabiliyor. Sonuçta futbolcularda duyguları ile yaşayan, duyguları ile yaşayan, duyguları ile oynayan insanlar. Ama bizim takımımızın en büyük avantajı, en büyük özelliklerinden biri; biz yeni gelen arkadaşlarımıza da hep bunu anlatıyoruz, bizim takımın arkadaşlık seviyesi üst düzeyde olduğu için kısa süreli, bir gün, iki günlük tartışmalar olur, ondan sora herkes öpüşür, barışır. Bir iç sıkıntımız yok\" dedi.

\"ÇIKIP ELİMDE GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIM\"

Takıma elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Akça, \"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Tabii beni Malatya camiası, Malatya halkı çok iyi biliyor. Performansımdan yana da maçtan önce bir çekincem yoktu. Çıkıp elimde gelenin en iyisini yaptım. Daha çok çalışıp daha iyisini yapmaya çalışacağım\" şeklinde konuştu.

\"ÜST SIRALARA TUTUNMAYA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ\"

Lig yarışında değerlendiren Akça, \"Üst tarafa da yakınız şu anda, baktığınız zaman çok fazla 15\'er puanlı takım var, 12\'şer puanı olan ekipler var. Eğer iki üç hafta kötü gidersen, alt tarafa da yakın olabilirsin. Bizim maç maç bakıp alabildiğimiz kadar seri galibiyetler alıp yukarılarda tutunmaya çalışmak istiyoruz\" diye konuştu.

FABİEN: \"PLANA SADIK KALARAK 3 PUANI KAZANDIK\"

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fabien Farnolle, \"Ankaragücü maçından sonra kötü bir maç oynadık. Onu düzeltmemiz lazımdı. Özellikle evde oynağımız için daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyordu. Nitekim de öyle oldu, plana sadık kalarak 3 puanı evde bıraktık\" dedi.

\"MOTİVASYONUMU HEP ÜST SEVİYEDE TUTTUM\"

Kendisinin futbolu çok sevdiğini aktaran Fabien, şunları söyledi:

\"Öncelikle futbolu sevmeniz lazım. Ben gerçekten futbolu çok seviyorum. Bu benim için bir nebze batkınızda hobi olarak geliyor. Öncelikle Murat hocaya teşekkür etmek istiyorum, oynarken de, oynamazken de benim motivasyonumu her zaman üst seviyede tuttu. Ona özellikle teşekkür ediyorum. Onun için ben her zaman, her yerde kendimi kanıtlamak zorundayım. Özellikle yapancı olduğunuzda, yurtdışına çıktığınız da kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Motivasyonumu hep üst seviyede tuttum ve Allah\'ta yüzüme güldü. Şu anda İnşallah böyle devam eder.\"

\"HER MAÇI CİDDİYE ALIYORUZ\"

Hocanın kendilerine her zaman verdiği soyunma odasında amaçlarının olduğunu ifaden Fabien, \"Onun doğrultusunda ilerliyoruz, her maçı ciddiye alıyoruz. Alanya maçı ve Trabzon maçının kritiklerini tek tek alıyoruz ve hepsini ciddiye almak zorundayız. Çünkü bu zorlu fikstürde eğer onları ciddiye almazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz\" diye konuştu.

