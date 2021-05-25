Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu

Yeni Malatyaspor'un 2019 yılında bonservissiz kadrosuna kattığı Hadebe, 1.5 milyon Euro bonservis karşılığında MLS takımlarından Houston'a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki stoperi Teenage Hadebe 1.5 milyon Euro karşılığında MLS takımlarından Houston'a transfer oldu.

Malatya ekibinin 2019 yılında Kaizer Chiefs takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Zimbabve'li oyuncu iki sezonda 60 maça çıkma başarısı gösterdi.

1.87 boyunda olan ve bu gelecek sezon kulübüyle sözleşmesi sona erecek Hadebe Zimbabve milli takım forması da giyiyordu.