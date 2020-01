Yeni Malatyasporlu futbolcular, galibiyete odaklandı

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Hafta sonu oynanacak maça günde çift antrenmanla hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor\'da futbolcular, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Malatyaspor\'un kanat oyuncuları Dening ile Nacer Barazite, Göztepe maçında galip gelmek istediklerini söyledi.

DENING: \"HERKES PERFORMANSIMIN ÜZERİNE ÇIKTIĞIMI GÖRECEK\"

Mücadelede İlk 11’de forma şansı bulmak istediğini ve bunun için antrenmanlarda çok çalıştığını anlatan Dening, \"Her futbolcu sergilediği performansın üzerine daha da çok koyarak ilerlemek ister. Oynadığımız maçlarda maalesef saha içerisinde fazla süre alamıyorum. Daha uzun süre oynadığım maçlarda herkes performansımın üzerine çıktığımı görecektir. Şuanda rakip kale önünde kötü bir şansımız olduğunu söyleyebilirim. Futbol zaten böyle bir şeydir. Bazen şanslı haftalarınız, bazen de şansız haftalarınız olur. Takım arkadaşlarım ve ben çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig’de iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlardan itibaren goller eminim gelecektir. Umarım ilk 11\'de başlarım. Bugüne kadar oynadığım bütün maçlarda hep golü düşündüm. Göztepe maçında da hep golü düşünüyorum\" dedi.

BARAZITE: \"TAKIMIM İÇİN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM\"

Nacer Barazite ise Türkiye\'de her şeyin çok direk olduğunu, hem ofansif hem defansif anlamda futbolun çok sert oynandığını ifade ederek, \"Futbolda iyi oynarsanız varsınız, kötü oynarsanız yoksunuzdur. İyi performans sergilemezseniz yok olursunuz. Ben sadece işime odaklanıyorum. İşimi iyi yaparak takımıma faydalı olmak istiyorum. Sahada olduğum dakikalar içerisinde iyi oynamaya çalışıyorum, iyi oynadığımı da düşünüyorum. Performans anlamında benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Yeni Malatyaspor camiası benden goller ve asistler bekliyor. Ama futbol bir takım oyunudur. Takımım için üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Benim geldiğim yerde çok teknik ve taktiğe dayalı futbol vardı. Türkiye’de her şey çok direk, çok açık hem ofansif hem defansif futbol çok sert oynanıyor. İlerleyen maçlarda eğer forma şansı gelirse Yeni Malatyaspor için güzel şeyler yapabileceğimi söyleyebilirim. Her an kendimi forma giyebilmek için hazır tutuyorum ve sadece sergileyeceğim futbola odaklanıyorum\" diye konuştu.

