T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Malatyasporlu futbolcular, galibiyete odaklandı

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

06 Aralık 2017 15:55

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Hafta sonu oynanacak maça günde çift antrenmanla hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor\'da futbolcular, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Malatyaspor\'un kanat oyuncuları Dening ile Nacer Barazite, Göztepe maçında galip gelmek istediklerini söyledi.
DENING: \"HERKES PERFORMANSIMIN ÜZERİNE ÇIKTIĞIMI GÖRECEK\"
Mücadelede İlk 11’de forma şansı bulmak istediğini ve bunun için antrenmanlarda çok çalıştığını anlatan Dening,  \"Her futbolcu sergilediği performansın üzerine daha da çok koyarak ilerlemek ister. Oynadığımız maçlarda maalesef saha içerisinde fazla süre alamıyorum. Daha uzun süre oynadığım maçlarda herkes performansımın üzerine çıktığımı görecektir. Şuanda rakip kale önünde kötü bir şansımız olduğunu söyleyebilirim. Futbol zaten böyle bir şeydir. Bazen şanslı haftalarınız, bazen de şansız haftalarınız olur. Takım arkadaşlarım ve ben çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig’de iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlardan itibaren goller eminim gelecektir. Umarım ilk 11\'de başlarım. Bugüne kadar oynadığım bütün maçlarda hep golü düşündüm. Göztepe maçında da hep golü düşünüyorum\" dedi.
BARAZITE: \"TAKIMIM İÇİN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM\"
Nacer Barazite ise Türkiye\'de her şeyin çok direk olduğunu, hem ofansif hem defansif anlamda futbolun çok sert oynandığını ifade ederek, \"Futbolda iyi oynarsanız varsınız, kötü oynarsanız yoksunuzdur. İyi performans sergilemezseniz yok olursunuz. Ben sadece işime odaklanıyorum. İşimi iyi yaparak takımıma faydalı olmak istiyorum. Sahada olduğum dakikalar içerisinde iyi oynamaya çalışıyorum, iyi oynadığımı da düşünüyorum. Performans anlamında benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Yeni Malatyaspor camiası benden goller ve asistler bekliyor. Ama futbol bir takım oyunudur. Takımım için üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Benim geldiğim yerde çok teknik ve taktiğe dayalı futbol vardı. Türkiye’de her şey çok direk, çok açık hem ofansif hem defansif futbol çok sert oynanıyor. İlerleyen maçlarda eğer forma şansı gelirse Yeni Malatyaspor için güzel şeyler yapabileceğimi söyleyebilirim. Her an kendimi forma giyebilmek için hazır tutuyorum ve sadece sergileyeceğim futbola odaklanıyorum\" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Dening\'in açıklamaları
- Barazite\'nin açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYADHASÜPER LigYeni Malatyaspor GöztepeHaftaEvkur Yeni MalatyasporDeningNacer Barazite GöztepeDENINGPERFORMANSIMINGÖRECEK" MücadeledeOynadığımızDahaFutbolBazenTakımSüper LigdeUmarımBugüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24