T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Malatyasporlu Boutaib, Mısır'a transfer oldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Khalid Boutaib Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu

02 Ocak 2019 17:25

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-
Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısını 29 puanla 3\'üncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor\'un golcü oyuncusu Khalid Boutaib Mısır\'ın Zamalek takımına transfer oldu.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, Khalid Boutaib\'in transferi için anlaştıklarını duyurdu. 2 sezondur sarı-kırmızı formayı giyen Faslı oyuncu için Evkur Yeni Malatyaspor\'un 1,5 milyon Dolar bonservis bedeli alacağı öğrenildi. Golcü oyuncunun Zamalek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Boutaib, Spor Toto Süper Lig\'de çıktığı 48 maçta 16 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA Spor Toto Süper LigEvkur Yeni MalatyasporKhalid Boutaib Mısır ZamalekYeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali RavcıRavcı Khalid BoutaibFaslıDolarGolcüZamalekBoutaib Spor Toto Süper LigFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24