Yeni Malatyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig\'de kalmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 34\'üncü haftasında sahasında Kayserispor\'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 33\'üncü haftasında İstanbul deplasmanında Galatasaray\'a 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, son haftada ise Kayserispor\'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde başladı. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Issam Chebake, Arturo Mina, Eren Tozlu, Michael Pereira, Okechukwu Godson Auzubuike ve Adem Büyük katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda istasyon çalışmasının ardından futbolcular, yarı alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, kendileri için kolay bir sezon olmadığını belirterek, \"Zaten bunun geldiğimden beri bilincindeydim. Söylediğim bir kelime vardı; her zaman onun arkasında durdum. Ne olursa olsun sonuna kadar burada olacağımı söyledim. Allah\'a şükürler olsun. Her şey istediğimiz doğrultuda gitti. Ligde kalmayı başardık ama daha bir maçımız daha var. Kayserispor maçı cuma günü. Bunu tek ben değil, ekibim ve futbolcularımla başardık. Zor günler geçirdik. Tesiste olsun, oynadığımız maçlarda olsun, verilmeyen gollerimiz olsun, giden puanlar olsun. Bizim hatalarımız da oldu, bireysel hatalarımız çok oldu ama bunların üstesinden gelip eninde sonunda ligde kalmayı başardık. O önemliydi bizim için\" dedi.

Maçtan sonra 3 yıllık bir projeyi yönetime sunduklarını kaydeden Bulut, \"Ben ve ekibim, üzerinde 2 ay çalıştık. Kısa vadede kulübümüze neler katabiliriz? Bu kısa vade dediğim altyapıyla, tesisimizle, sahalarımızla ilgili. Neleri geliştirmemiz gerekiyor? Kulübün içerisinde nelerin değişmesi gerekiyor? İlerletmemiz lazım. Böyle bir sunum yaptım. Kendileri çok beğendiğini, çok faydalı olacağını söylediler. Bu şekilde bir sunumumuz oldu. 3 senelik bir proje sunduk. 3 sene sonunda U15\'deki futbolcunun 3 sene sonra 18 yaşına geldiğinde A takım seviyesine çıkması gerektiğini kendilerine ilettik. Şu an gördüğümüz 20-21 futbolcumuz var. Halen A takım seviyesinde değiller. Onlardan pek fazla fayda maalesef göremiyoruz. O yüzden altyapı çalışmalarımızı biraz değiştirip 3 sene içerisinde 15-16 yaşlarındaki futbolcuları, 18-19\'a geldiğinde A takım seviyesinde görmemiz gerekir\" diye konuştu.

Yönetime bir sunum yaptığını ifade eden Bulut, \"Gelecekle ilgili yönetim ile benim şahsım ve ekibim arasında bir görüşme olmadı. Bu önümüzdeki Kayseri maçından sonra yönetimle oturup konuşacağız. Öyle bir toplantımız olacak. Orada her şey netlik kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an bir hedef söylemeyeceğim. Çünkü Kayseri maçından sonra yapacağımız toplantının neticesinde belirleyeceğiz o hedefi\" şeklinde konuştu.

