Yeni Malatyaspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda oynayacağı Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hafif tempolu koşunun ardından güç ve dayanıklılık çalışan sarı kırmızılarda idmana hafif sakatlıkları bulunan Pereira, Barazite, Aytaç ve Chabake katılmadı.

Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, ligde kalmanın mutluluğunu şehir olarak yaşadıklarını belirterek, \"Kulüp olarak, teknik ekip olarak, futbolcular, yönetim olarak mutluyuz. Gerçekten kolay değil. Lige kısıtlı imkanlarla çıkıyorsunuz ve bu duruma geliyorsunuz. Kadro derinliğimiz çok iyi değil ve ara transferlerde istediğimiz transferi tam zamanında gerçekleştiremedik. Ona rağmen biz hiçbir zaman bırakmadık. Mücadelemize devam ettik. İyi oynamaya çalıştık. Çalıştığımız şeylere daha detaylı şekilde sahada sergilemeye çalıştık. Bunu iyi yaptık. Şu an 40 puana ulaştık. Önümüzde 2 maç daha var Galatasaray ve Kayseri maçları. Alınacak 6 puan var. Alacağımız maksimum puanı almaya çalışacağız. Her konuşmamda aynı şeyi söylüyorum. Her zaman maksimum puanı almaya çalışıyoruz\" dedi.

\"BEN SONUNA KADAR BURADA OLACAĞIM\"

Teknik direktör Bulut, Malatya\'ya kendinin ilk kez gelmediğini kaydederek, \"Teknik direktör olarak görevime burada başladım. Daha önce 2013 yılında da ben burada çalıştım. O zaman da güzel işler yapmıştık. Buranın milletine, insanına, o sıcakkanlılığına uyum sağladım. İyi ayak uyduruyorum. Bu şekilde devam ediyor. Burada ilk teknik direktörlük görevimle, başarılı olmam da çok önemli. Güzel tepkiler var, taraftarlar olsun, şehir olsun. Ben sonuna kadar burada olacağımı söyledim ve sonuna kadar da burada devam edeceğim ama tabii ki konuşmamız gereken birkaç detay var yönetimle. Bütün bunları konuşmamız lazım. Çünkü geleceğe yatırım yapmamız lazım. Önümüzdeki sezona biz devam edeceksek bazı şeylerin değişmesi muhakkak gerekiyor. Çünkü olduğumuz yerde sayarsak sıkıntılar yaşar Evkur Yeni Malatyaspor. O yüzden üzerine koymamız gereken noktalar var. Konuşmamız gereken bazı noktalar var. Bunları yönetimle, başkanla oturup konuşacağız. Bu konularda hemfikirsek yolumuza inşallah devam edeceğiz\" diye konuştu.

Erol Bulut'un açıklaması

Futbolculardan görüntü

İdmandan detaylar

