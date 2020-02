Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Taha AYHAN/MALATA, (DHA)

Spor Toto süper Lig\'in 2\'nci haftasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor, ligin 2\'nci haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla devam etti.

Ligin ilk haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sincere Seth, \"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz bunun için çok çalışmıştık. Bu galibiyeti de istiyorduk. Bir şekilde de bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Dışarıdaki maçı kazanmak bize özgüven verdi. Bu özgüveni evimizde oynayacağımız ikinci maçta göstereceğiz. Umarım ikinci maçımızı da alacağız. Fenerbahçe maçında da oynamak hocamızın kararı olacak ama bana \'oyna\' derse, formayı verse ben her zaman oynamak için hazırım. Büyük maçlar tabii ki başka olur. Umarım kazanacağız\" dedi.

\"VAR\', HAKEMLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI\"

Göztepe karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini belirten kaleci Ertaç Özbir, \"Göztepe deplasmanına gittik. Çok zor bir deplasmandı. Ligin ilk maçı olmasına rağmen çok baskılı bir ortamda başladık. Henüz hazır değildik, bütün takımlar hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Henüz takımlar hazır değil ama biz oradan galibiyetle dönmesini bildik. Oyun anlamında pek fazla ortaya bir şey koyamadık ama mücadele anlamında fena işler yapmadık. Umut ediyorum ki; oyun anlamında da iyi şeyler katarak sezona en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız. Geçen sene birkaç maçta sıkıntılar yaşamıştık, istemeyerek olsa. Tabi hakemlerde insan onlarda hata yapabiliyor. \'VAR\'ın çıkmasıyla da hakemlerimizin işi biraz daha kolaylaştı. Sonuçta tekrardan videolu analizlerle tekrar izlenerek durum düzeltmesi yapılıyor. Buda herkesin işine geliyor bence. Hakkedenin kazanacağı lig olacaktır\" diye konuştu.

\"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANACAĞIZ\"

Fenerbahçe\'nin yeni bir yapılanmaya girdiğini ifade eden Özbir, \"Yeni başkan ve ekstra güç olarak kendilerine taraftar eklendi. Bu haftada Şampiyonlar Lig\'i maçından gelecekler bize. Bize geldiklerinde en iyi şekilde onları uğurlayacağız ve oyun anlamında da elimizden gelen en üst düzey mücadeleyi gösterip inşallah kazanacağız\" şeklinde konuştu.

MALATYADAKİ TÜM OTOBÜSLER FENERBAHÇE MAÇINA

İdman başlamadan önce sarı- kırmızıları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, lige çok güzel başladıklarını belirterek, \"İnşallah bunda sonra da bu gidişatımıza en güzel bir şekilde devam edeceğimize eminim. Cumartesi günü akşam Fenerbahçe maçımız var. Şimdi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız onun hazırlını yapıyor. Hocam çalışmaları yapıyor. Bende arkadaşlara kolay gelsin dilemek için, onların yanında olduğumuzu iletmek için, moral motivasyon olsun niyetiyle geldik. Cumartesi günü şöyle bir uygulamamız olacak; 21.45\'de maç başladığı için yaklaşık 23.45 gibi maç bitecek. Bu esnada taraftarımızın sahamızdan şehrimize gelmesi çok sıkıntılı olacağı için MOTAŞ\'ın bütün arabalarını ücretsiz bir şekilde son seferlerini oradan yapacağız. Bunu özellikle taraftarımıza duyurmak istiyorum. Kendi araçlarıyla gidenler var, kendi imkanlarıyla gidenler var ama bizim toplu taşıma araçlarımızla taraftarlarımızdan oradan bulunanlar var. Onların tekrar evlerine dönmelerinde kolaylık olması için 23.45\'de oradan tekrar alıp kent merkezine Yeşiltepe bölgesine, sigorta bölgesine taşımış olacağız. Buda aynı zamanda takımımıza bir taraftar desteği niyetiyle bunu yapıyoruz. Cumartesi çok önemli bütün taraftarları stada bekliyorum. Orada hiçbir vakit kaybetmeden her an takımımızın yanında olması lazım taraftarlarımızın. Malatya taraftarı sadık taraftardır. Malatya taraftarı bu takımı her daim desteklemiştir. Çok sıkıntılı günlerinde de desteklemiştir. Zirve günlerinde de desteklemiştir ama şuan lig yeni başlıyor. Taraftarımızın oradaki takımımıza desteği çok büyük önem arz ediyor. Bütün taraftarlarımızı cumartesi günü inşallah stadımıza bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

BULUT\'TAN YENİ İDMAN SAHASI TALEBİ

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Erol Bulut\'ta ziyaretten dolayı Başkan Polat\'a teşekkür ederek, \"Bize moral vermeleri için kendileri buraya geldi. Önemli maçımız var biliyorsunuz Fenerbahçe\'ye karşı. Kendisi de futbol sever olarak böyle bir desteği sağladı. Geçen seneden Ahmet başkanın (dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır) bir sözü var. Arkamızda duran alanda bir saha sözü vardı bize. Umuyoruz yeni başkan seçilen kendilerinden bir söz istiyoruz. Bu sahayı, yapıları ve çevre düzenlemesini yeşillik alan yapılması bizim için, Malatyaspor için çok önemli. Biz burada olsak ta olmasak ta Malatyaspor\'a yatırım yapılması gerekiyor o şekilde. Kendilerinden bir futbol sever olarak bize o konuda yardımcı olmalarını diliyoruz\" dedi.

YENİ İDMAN SAHASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA DEVAM

Başkan Polat da sahayla ilgili çalışmaları yaptıklarını söylerken, \"Kulübümüzle de, Başkanımızla da çalışmaları yapıyoruz. Biz Malatyaspor\'un inşallah ne yapmamız gerekiyorsa emrindeyiz. Malatyaspor\'umuz bizim ortak paydamız, ortak sevdamız. Malatyaspor\'umuza hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Biliyorsunuz; \'Acil Eylem Planı\'nda \'birlikte yürüyeceğiz\' dedik. \'Memleket emektir\' dedik. Malatyaspor\'umuza verdiğimiz her bir emekte bu memlekete katkıdır. Birlikte yürüyeceğiz\" diye konuştu.

