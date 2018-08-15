Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasındaki Göztepe galibiyetinden sonra 3 puanla evine dönen sarı kırmızılılar bu hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Malatya ekibi, Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında cumartesi günü saat 21.45\'de sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde düzenlenen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Azubuike ile Murat Yıldırım katılmadı. Hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak antrenmanı tamamladı. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor\'un teknik direktörü Erol Bulut, maçtan sonra basın toplantısında \'VAR\' sistemini dile getirdiğini hatırlatarak, \"VAR sistemiyle birlikte daha adaletli kararlar verilip verilmeyeceğini sordum. Geçen sene zaten canımız çok yandı. Bu şekilde verilmeyen penaltılarımız olsun, golümüz olsun. Bu sene var sistemiyle birlikte söylediğim gibi; daha adaletli bir lig ve maçların gidişatı olacak. Hepimiz birlikte izleyeceğiz ve takip edeceğiz\" dedi.

Kendilerinin her zaman geçen senede başlattıkları kompakt oyunlarını birlikte hareket ettikleri bu sene de aynı şekilde devam ettirmek istediklerini kaydeden Bulut, \"Elimizde eksik olan futbolcularımız, geç gelen arkadaşlarımız aramızda olmadığından dolayı orada alternatifler üretmemiz gerekti. Allah\'a şükürler olsun ki oynayan arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini o mevkide yaptılar. Orta alanda istediğimiz 3 puanla lige başlamış olduk. Bunun devamını getirmemiz lazım. Nasıl getireceğiz? Üzerine koyarak getirmemiz lazım. Yaptığımız hatalar var, basit hatalar var, hem defans anlamında hem hücum anlamında. Bunları bu hafta daha detaylı çalışarak Fenerbahçe karşısında da bu hataları yaparsanız daha farklı bir sonuç olabilir. Negatif sonuç almamamız için bu hafta antrenmanda onların üzerinde duracağız, onları daha iyi hale getireceğiz\" diye konuştu.

Geçen sene Fenerbahçe\'den puan alamadıkları tek büyük takım olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"İlk maçımızda zaten İstanbul\'da 3-1 mağlup olmuştuk. Ondan sonra kendi evimizde üstün olmamıza rağmen, yeterince gol pozisyonuna girmemize rağmen maalesef maçı 2-0 kaybetmiştik. Bu hafta sonu yine zor bir maç olacak. Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi\'nde önemli bir maçı var Benfica\'ya karşı. Onlara da başarılar diliyorum bugünkü maçlarında. Onlar o maçı oynayarak buraya gelmiş olacaklar. Bizim kendimize bakmamız lazım. Biz istediklerimizi sahaya yansıttıktan sonra en az 1 puan alacağımızı düşünüyorum. Bizim şu an en büyük sıkıntımız eksikliklerimiz; geç gelen arkadaşlarımız, hazır olmayan arkadaşlarımız... İssam kırmızı kart gördü. O bizimle olamayacak. Alternatif bir şeyler yaratacağız bu maçla ilgili. Murat Yıldırım\'ın en az 5 haftası var. Azubuike zaten önümüzdeki hafta tahmin ediyorum gelecek, antrenmanlara başlayacak. Eren koşulara başladı. Eren fizik ve kondisyon çalışmaları yapacak. Oda 3 hafta en az bizden yine uzak kalacak. Elimizde olan futbolcular var. Bu 3-4 hafta bu şekilde getireceğiz. En iyisini yapmaya çalışacağız. İstediğimiz puanları hanemize yazdırmak istiyoruz.\"

YENİ MALATYASPOR\'A MORAL ZİYARETİ

İdman başlamadan önce Malatya\'da bulunan bir lokanta işletmecisi Hacı Doğru, futbolculara tatlı ve çiçekle moral ziyaretinde bulundu. Doğru\'nun getirdiği çiçeğin üzerinde \'Size güveniyoruz\' yazısı da gözlerden kaçmadı. Daha sonra Hacı Doğru, teknik direktör Erol Bulut\'la fotoğraf çekindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bulut\'un konuşması

- İdmandan detaylar

- Taktik hazırlıklar

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)