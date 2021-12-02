Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo'dan Digitürk'e dava

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo Digiturk'e tazminat davası açtı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için Öznur Kablo ile anlaşmıştı. Kulübün unvanı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor olmuştu. Öznur Kablo, Beinsports Türkiye kanalının sahibi Digiturk‘e dava açtı.

Öznur Kablo, Beinsports Türkiye‘nin resmi sitesinde kulübün unvanının eksik yazıldığı, maç anlatımları esnasında görevli spikerlerin aynı şekilde kulübün unvanını eksik telaffuz ettikleri, Öznur Kablo’nun isim hakkını haiz olduğu futbol kulübünün tam adıyla kullanılmaması sebebiyle şirketin zarar gördüğü iddiasıyla asliye ticaret mahkemesinde dava açtı. Öznur Kablo, yargılama süresince zararlarının daha fazla artmasına engel olunabilmesi için davalı şirketin maç anlatımlarında davacı şirketin isim hakkına riayet etmesi konusunda tedbir kararı verilerek davalı şirkete müzekkere yazılmasını talep etti.

HalkTv'nin haberine göre, İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, dava konusu uyuşmazlığın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında marka hakkından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olduğunu tespit etmiş ve görevli mahkemenin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi.

"Bizim isteğimiz sponsorluk hakkına sadık kalınması"

Öznur Kablo’nun avukatı Ercihan Eser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunu söyledi:

"Maç anlatımında isim hakkımız olmasına rağmen Digitürk bizim kurumumuzun adını kullanmamakta ısrar ediyor. Digitürk’ün internet sitesinde de benzer sorunlar vardı. Biz sürecin başından beri gördüğümüz eksiklikleri söyledik ve Digitürk yetkilileri internet sitesinde düzeltmeler yaptı. Canlı yayınlarda ise bizim uyarılarımız ciddiye alınmadı. Biz de dava sürecine girdik ve tazminat davası açtık. Bizim isteğimiz sponsorluk hakkına sadık kalınması.

"Futbolda yaşadığımız sorunları diğer dallarda yaşamadık"

Şu anda davanın en başındayız. Biz daha önce TFF’ye başvuruda bulunduk ve yetkililer bize Digitürk’ü uyardıklarını söylediler ama talebimize sessiz kaldılar. Biz Öznur Kablo olarak birçok spor dalında sponsorluk yaptık. Futbolda yaşadığımız sorunları diğer dallarda yaşamadık. Digitürk’ün yaptığı bu tutum spora destek veren kurumların çekimser kalmasına neden olacaktır. Sektörü canlandırmak isteyen kişi ve kurumlar Digitürk’ün bu tutumundan sonra geri adım atabilirler. Bu dava emsal karar olacak ve sponsorlar açısından ve sektörün gelişmesi açısından son derece önemli olacak.

Digitürk sporseverlerin en çok takip ettiği yayın organı ve diğer spor siteleri de Digitürk’ün yayınlarından bilgi akışı sağladıkları için o kurumların da ismimizi kullanmamasına sebep oluyorlar."