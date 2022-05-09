Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki yaşamını yitirdi

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Jody Lukoki 29 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki hayatını kaybetti.

Eski öğrencisinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, “İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Jody Lukoki son olarak formasını giydiği Twente’den Şubat ayında ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor’da 12 maç forma giyen Kongo’lu oyuncu 1 asist yapmıştı.