Yeni Malatyaspor taraftarları tepkili: İnşaatı tamamlanan statları açılmıyor

Yeni Malatyaspor taraftarları, hazır olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'Passolig' sistemi altyapısı kurma çalışmalarının uzaması nedeniyle statlarının açılmamasına tepkili. Süper Lig'in 3'üncü haftasında da taraftarlara kapılarını açamayan Malatya Stadyumu'nda, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı ancak TFF'nin 'elektronik bilet altyapı çalışmaları' bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF'nin belirlediği 29 kriteri de yerine getirdiği belirtilen Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin stadyumu futbol oynamaya hazır bir duruma getirdiği, yol çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.

Tribün düzenlemesi, soyunma odalarının kapasitesinin yükseltilmesi, stat giriş-çıkış yolları gibi işlerin tamamlanmasının ardından gözler elektronik bilet sistemi altyapısı işini yürüten federasyona çevrildi. TFF ekibinin altyapısı için 30 bin metre kablo döşediği elektronik bilet sisteminde en zorlu ve zaman alan, kontrol odalarının hazırlanması işinin ise en az 20 gün daha süreceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki ilk hafta ve 3. hafta maçına yetişmeyen stadın, ligin 5. haftasına yetiştirileceği belirtilirken, konuyla ilgili sarı-siyahlı kulübün de bilgilendirildiği ifade edildi.

Taraftar tepkili

Bu arada Malatyalı futbolseverler, yeni stadyumda bilet sistemi alt yapısı oluşturma çalışmalarını zamanında yapmadığı iddia edilen TFF'ye ve ‘Stadı Antalya maçına yetiştireceğiz' açıklamasıyla beklenti oluşturan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.

Sosyal medyada kampanya başlatarak seslerini duyurmaya çalışan sarı siyahlı taraftarlar, “Stadımız tamam ama TFF ve Gençlik Spor'dan dolayı kullanamıyoruz" başlığıyla, yaşanan durumu tepki göstererek anlatmaya çalışıyor.