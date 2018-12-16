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Yeni Malatyaspor kulüp binasına silahlı saldırı

MALATYA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı

16 Aralık 2018 13:37

MALATYA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un kulüp binasına 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda binanın camları kırıldı.
​Antalyaspor maçı için kampta olan sarı- kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı\'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Kulüp yetkilileri ise tesislere gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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