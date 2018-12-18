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Yeni Malatyaspor kulüp binasına silahla saldıranlar yakalandı

MALATYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı

18 Aralık 2018 20:03

MALATYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3\'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Evkur Yeni Malatyaspor\'un Orduzu Pınarbaşı\'ndaki kulüp binasına, önceki gece, maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler, kaçarken, saldırıyı gören güvenlik görevlileri de polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2\'si de serbest bırakıldı.

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