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Spor

Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic'i renklerine bağladı

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı

13 Haziran 2018 00:30

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic\'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut\'un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından ST. Gallen\'de forma giyen Aleksic, İstanbul\'a getirildi. Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 
Kariyerine Sırbistan\'ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya\'nın Genoa, Almanya\'nın Greuther Fürth, Fransa\'nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya\'nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi. 2014-2015 sezonundan beri St. Gallen\'de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti. Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.

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