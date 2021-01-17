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Spor

Yeni Malatyaspor, Cueva'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

17 Ocak 2021 19:36

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü, forvet oyuncusu Christian Cueva'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, sezon başı anlaştığı forvet oyuncusu Christian Cueva'nın  sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir" denildi.

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