MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 61'de Alex Teixeira'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım ise 84'te Adem Büyük'ün penaltı golüyle karşılık verdi.

Beşiktaş puanını 36 yaptı. Ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor ise puanını 16 yaptı.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan Karaman, Batshuayi ilk 11'ini tercih etti.

Marius Sumudica'nın cezalı olduğu karşılaşmada ev sahibi ekip Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Aabid, Mounir, Dicko 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Josef de Souza 38'de, Alex Teixeira ise 66'da oyundan çıktı.

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Maçtan önemli anlar