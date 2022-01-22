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Spor

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş

22 Ocak 2022 15:30

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 61'de Alex Teixeira'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım ise 84'te Adem Büyük'ün penaltı golüyle karşılık verdi.

Beşiktaş puanını 36 yaptı. Ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor ise puanını 16 yaptı.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan Karaman, Batshuayi ilk 11'ini tercih etti.

Marius Sumudica'nın cezalı olduğu karşılaşmada ev sahibi ekip Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Aabid, Mounir, Dicko 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Josef de Souza 38'de, Alex Teixeira ise 66'da oyundan çıktı.

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TIKLAYIN - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçından kareler

Maçtan önemli anlar

89' ÜST ÜSTE İKİ DİREK! Ghezzal'in sol içten penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu top üst direkten döndü. Seken topla ceza sahasının solunda buluşan Batshuayi'nin volesinde top uzak direğe takıldı.
 
84' GOL! Maça denge geldi... Penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
 
83' PENALTI! VAR incelemesi sonrasında ise hakem Necip'in Tetteh'a ceza sahası içinde faul yaptığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.
 
77' DİREKTEN DÖNDÜ! Güven'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Batshuayi'nin ön direğe çıkarttığı topa Emirhan dokundu. Top yakın direğe takıldı.
 
61' GOL! Beşiktaş golü buldu... Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez topu kale sahasına doğru havalandırdı. Alex Teixeira bu topa kale sahasnın içinde göğsü ile hamle yaparak topu filelere gönderdi: 0-1.  
 
59' YANDAN DIŞARIYA! Ghezzal ön alanda baskı yapıp topu kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazındaki Atiba'yı gördü. Atiba da bekletmeden topu penaltı noktasının sağındaki Batshuayi'ye çıkarttı. Batshuayi topu sağına çekip dönerek sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.
 
49' TEHLİKE! Pjanic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan, kale sahasının soluna doğru sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda dar açıdan uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde dışarıya gitti.
 
45' Beşiktaş'ta sakatlanan Josef yerine Atiba oyuna girdi.
 
25' DİREKTEN DÖNDÜ! Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Top çataldan döndü.
 
19' YANDAN DIŞARIYA! Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı. Ama top yandan dışarıya gitti.
 
15' TEHLİKE! Ghezzal'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan'ın yerden kale sahasına çıkarttığı topu ön direkte Ertaç kontrol etti. Ertaç bu topu kontrol edemese arkasında Batshuayi bomboş durumdaydı.
 
11' KALECİ KURTARDI! Sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Alex Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaptı. Ertaç soluna iyi uzanarak golü önledi.
 
5' KAÇTI! Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokundu. Top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.
 

 

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