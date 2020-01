Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten sert eleştiri: "Ertuğrul Sağlam sen buranın çalışanısın"

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'da 4 ay görev yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam dün istifa etmişti. Bunun üzerine yönetim Malatya\'ya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Malatya\'da bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. Burada konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, buranın Malatyaspor olduğunu söyleyerek, \"Malatya sana Ertuğrul Sağlam saygısı, sevgisi gösterildi. Sana Ertuğrul Sağlam gibi davranıldı. Bağrımıza bastık\" dedi.

\"MAZERET GÖSTERİLMESİ DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL\"

Kulüp Başkanı Gevrek, haberi yokken hocanın hiç kimseye haber vermeden çekip gitmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:

\"Mazeret ne olursa olsun kimseye haber vermeden, kaçarak buradan çekip gitmek, takımı maça iki gün kala bırakmak doğru bir şey değil. Bu asla kabul edilemez. Ne iş ahlakına ne hocalığa yakışmadı, bu doğru olmadı. Madem bir sıkıntı var; madem bahsettiğin, sıkıntı dediğin, mazeret gösterdiğin şeyler var milli maç arası vardı, ayrılabilirdin. O da olmadı Kasımpaşa maçından sonra istifa edebilirdin. Peki, Kasımpaşa maçından sonra ne değişti de gittin? Bize, \'Şu sıkıntılar var, ayrılıyorum\' demesi gerekmiyor mu? Ayrılıklar olabilir. Türk futbolunda ilk defa bir hocayla çalışmıyorum ya da ayrılmıyorum ama ayrılığın böyle olması bana göre etik, doğru değil. İstifanın zamanlaması hakikaten bizi düşündürüyor. Kamuoyunda \'Ertuğrul Sağlam geldi, gitti. Niye gitti?\' gibi farklı farklı söylentiler var. \'Ertuğrul Sağlam gibi bir hocayı elimizden nasıl kaçırdık?\' deniliyor. Aslında o arkadaşlar bilse, ben söylemek istemiyorum. Herkes göründüğü gibi olacak. Uzaktan bakınca öyle olmuyor\"

\"TESİS YOK... TAKIM ÇADIRDA MI, DIŞARIDA MI KALIYOR?\"

Yönetimin, futbolcuların ve hocanın Malatyaspor üzerinde olmadığını kaydeden Başkan Gevrek, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

\"Hiç kimse burnunun ucuyla Malatyaspor\'a, Malatyaspor camiasına bakamaz. Böyle bir şeyi kabul etmeyiz. O günün şartlarında Ertuğrul hocayla anlaşırken bana göre yanlış bir şey yapmadık, doğru karar verdik. Doğru bir hocayla yola devam ettik. Çalıştıktan sonra birbirimizi tanıdık, anlayabildik. Hocayla sözleşme yapılırken de yeni çıkan bir takım olduğumuzu, tesislerimizin durumunu, camianın durumunu, Malatyaspor\'un durumunu tek tek anlattık. Transfer politikamız da anlatıldı. Bunların hepsi bilinçli bir şekilde oldu. Farklı bir şey söyleyip, daha sonradan geldiğinde karşısına farklı bir şey çıkmadı. Biz, 4 yılda yaptığımız transferleri, işleri anlattık. Hocayı da dinledik. Karşılıklı konuşarak, anlaştık. 5 yıldızlı tesisimiz var, geldiğinde tesis yok gibi bir durum olmadı, mevcut tesislerimize geldi. Tesis yok takım çadırda mı ya da dışarıda mı kalıyor? Şuan 5 yıldızlı otelde kalıyor, herkes memnun, hiçbir futbolcumuzun şikâyeti yok. Hiçbirinin sıkıntısı yok. Güzel bir tesis yapılıyor ama şu an kaldığı 5 yıldızlı otelden daha iyi bir tesis değil. Güzel bir tesis ama 5 yıldızlı otelde kalıyorsun, herkes burada kalmak istiyor. Bunun mazeret gösterilmesi doğru bir şey değil\"

\"TRANSFERLERİMİZDE DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZA İNANIYORUZ\"

\"Transferde fikir ayrılığı olabilir\" diyen Gevrek, \"Biz, sportif direktörümüz, hocamız ve transfer komitesiyle istişare yaparak, transferlerimizi gerçekleştirdik. 3 yıl içerisinde yaşadığımız şampiyonluklarda bu transferler yapıldıysa, transfer politikamızı aynı şekilde sürdürdük. Hocasıyla, sportif direktörüyle, yönetimle istişare yaptık. Bu transfer politikasıyla biz 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk yaşadık. Malatya, 10 yıl sonra 3 yıl içerisinde üst üste şampiyonluk yaşadı. Üzülerek söylüyorum bunu görmemezlikten gelen arkadaşlar var. Herkesin buna katkısı oldu. Bu şampiyonluklar bizim zamanımızda yaşandı. \'Yanlış\' denilen şeyler oldu ama çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Transferlerimizde de, izlediğimiz politikada da hep doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Hatalar, yanlışlar olabilir, çalışan insanlar hata yapar. Yaptığınız transferlerin 1-2\'si tutmayabilir, bunlar normal şeyler. Bunlar mutlaka olacak ama biz yaptığımız işlerin samimi, doğru bir şekilde istişaresini yaptık. Transferde bana sunulan 3 futbolcu, 2. Lig ve TFF 1. Lig\'de takım bulamıyor\" İfadelerine yer verdi.

\"HOCA KENDİ CEBİNDEN PARA YATIRARAK GİTMEDİ\"

\"Ertuğrul Sağlam fesih bedeli olarak 150 bin Euro para yatırıp gitti\' haberlerini yalanlayan Gevrek, şu ifadelere yer veridi:

\"Hoca giderken cebinden 150 bin Euro yatırıp gitti diye bir kaide yok. Hocaya biz 250 bin Euro peşinat verdik. 60 bin Euro da maaşı vardı, 310 bin Euro. Hoca kendi cebinden para yatırarak gitmedi. Türkiye\'de belki de diğer kulüplerin yapmadığını yaptık ve fesih bedeli olarak 150 bin Euro bedel koyduk. Biz feshetseydik 150 bin Euro tazminat ödeyecektik, hoca tek taraflı feshederse 150 bin Euro ödeyecekti. Hocayla anlaşırken 34 madde çıkarttım. Eğer o gün o maddeleri çıkarmamış olsaydım, bugün haksız bir fesih yapmasına rağmen iki yıllık parasını alıp gidecekti ve bu kulüp borcun altına girecekti. 150 bin Euro haksız fesih nedeniyle kulübe ödeyeceği paradır. Bu takımın her şeyi taraftarlardır. Taraftarlarımız her zaman bu takıma sahip çıktı. Bu takım, taraftarların, esnafların, Malatya\'nın takımıdır. Bu hepimizin takımı ve hepimiz bu takıma sahip çıkacağız. Maça iki gün kala bir hocanın bırakıp, gitmesine de \'Hoca haklı\' diye yazanlara şunu söylüyorum, maça iki gün kala gitmenin bir haklılığı olamaz. Bu şekilde söyleyenlerin niyetinden de şüphe ederim. Bunun hiçbir haklılık payı olamaz. \'Tesis yetişmedi\' deniliyor, tesis orada. Bu işte de bir hayır vardır. İyi bir takım kurduk. İyi bir takımımız var. Yöneticiler, hocalar, hepimiz gelip geçiciyiz ama Malatyaspor kalıcıdır. Taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını istiyoruz\"

\"BURSASPOR MAÇINA İKİ GÜN KALA GİDERSEN FARKLI BİR ŞEY ARARIM\"

\"Malatyaspor\'u küçük görerek, o oldu, bu oldu, her istediğin iki dakikada önüne gelecek, şu olacak bu olacak diye göremezsin\" ifadelerine ekleyen Başkan Gevrek, Sağlam\'a \"Sen buranın çalışanısın\" diyerek cümlelerini şöyle sürdürdü:

\"Ertuğrul Sağlam olabilirsin, burası da Malatyaspor. Sana Ertuğrul Sağlam saygısı, sevgisi gösterildi. Sana Ertuğrul Sağlam gibi davranıldı. Bağrımıza bastık. Bu son yapılan şey, milli maç arası, Kasımpaşa maçından sonra yapmak varken, Bursaspor maçına iki gün kala gidersen farklı bir şey ararım. Burada iyi niyet yok\"

