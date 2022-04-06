Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek istifa etti

Adil Gevrek'in açıklamasında CAS'ın futbolcular lehine verdiği kararlar, kurun artması ve yayın gelirlerindeki düşüşün kulübün finansal açıdan zor günlerden geçmesine neden olduğu yer aldı.

Yeni Malatyaspor'un internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğazdan geçmeye çalışmaktadır"

"Gelinen nokta da gerek 2019-2020 sezonu sonunda özellikle yabancı futbolcuların tek taraflı fesihleri sonucu CAS nezdinde kabul görünen fesih tazminatları, gerek hali hazırdaki futbolcularımızın biriken tahakkuk etmiş alacakları, kur farkları, naklen yayın gelirlerindeki düşüş gibi olumsuz parametreler sebebiyle kulübümüz ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğazdan geçmeye çalışmaktadır.

Bu durum halihazırda aşılabilir bir seviyede iken çok acil bir şekilde şehrimizin siyasilerinin, iş adamlarımızın Yeni Malatyaspor etrafında kenetlenerek , bu şehre olan vefa borcunun ödenmesi maksadıyla destek vermeleri elzemdir.

Bugüne kadar vermiş olduğum tüm mücadeleyi Malatya futbolunun iyiliği adına verdiğimin, tartışmalar yaşadığım şehrin ileri gelenleriyle bugün problemli olmamın tek sebebinin Malatya futbolunun iyiliği adına olduğunun bilinmesi tek arzumdur.

Kulübümüzün gelmiş olduğu duruma yürekten üzülen taraftarlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. 8 yıl boyunca beraber yol yürüdüğüm bana inanan ve destek olan tüm yöneticilerimize, Kulüp personeline teşekkür ediyor haklarını helal etmelerini istiyorum. En az benim kadar bu süreçte yıpranan, zaman ayırıp ilgilenemediğim çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum."