Yeni Malatyaspor Başkanı açıkladı: Boutaib'e talipler var

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Faslı santrforları Khalid Boutaib'e yurt dışından transfer teklifi geldiğini söyledi.

Başkan Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, devre arası transfer stratejileri ve futbolcularına gelen transfer teklifleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Geçen sezon başında transfer edilen Khalid Boutaib'e talip olan kulüpler bulunduğunu anlatan Gevrek, "Khalid Boutaib için yurt dışından teklifler var. Kendisi bizim için çok önemli bir futbolcu. Takımımıza katkı sağladı ancak kesinlikle kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bazen teklif gelen futbolcu gitmediğinde, verim almak da zor oluyor. Oyuncuların önünü kesmek doğru değil. Kulübün ve futbolcunun menfaatini düşünerek transfer gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

Adil Gevrek, Boutaib'i Medipol Başakşehir'in de istediği yönünde basına yansıyan iddiaların hatırlatılması üzerine, "Başakşehir ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Teklifler yurt dışından ancak Türkiye'deki bir takıma da verebiliriz. Khalid, bizim için çok önemli bir futbolcu ama gelen teklifleri değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var"

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan kadroyu korumak istediklerini ancak transfer teklifleri aldıklarını aktaran Gevrek, şunları kaydetti:

"Gelen teklifleri geri çevirmek olmaz. Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister. Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık'la ilgili görüşmelerimiz oldu ama net bir konuşma olmadı. İlerleyen dönemde yeni görüşmeler olacak. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."

"İlk yarıda hedefimizin üzerine çıktık"

Sarı-siyahlı kulübün başkanı, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını bildirdi.

Süper Lig'de geçen sezonu 10. sırada tamamladıklarını hatırlatan Gevrek, "Geçen sezon, Süper Lig'deki ilk senemiz olmasına rağmen başarılı bir dönem geçirmiştik. Bu sezon da hedefimiz daha yukarılarda bitirmekti. İlk yarıda 29 puan topladık, iyi bir yerdeyiz. Sezon başında ilk yarıda 27 puan toplamayı hedeflemiştik. Ligin böyle geçeceğini hiç tahmin etmedik. İlk yarı bizim için iyi geçti. İlk yarıda hedefimizin üzerine çıktık. Sezon sonunda ilk 6 içinde olmayı istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.