Yeni Malatyaspor 3 puanı 2 golle aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Tetteh'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. MKE Ankaragücü'nün maçtaki tek golünü 90+3'te penaltından Paintsil kaydetti.
MKE Ankaragücü'nde maçın 66. dakikasında Geraldo kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Helenex Yeni Malatyaspor puanını 40'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.