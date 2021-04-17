Yeni Malatyaspor, 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 35. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. İrfan Buz'un öğrencileri ligde 13 maç sonra galip geldi.

Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. Ev sahibi takımın hücumunda Karim Hafez, topu kale önündeki Hadebe'ye attı. Hadebe düzgün bir vuruşla takımını 65'te 1-0 öne geçirdi.

Golden bir dakika sonra Yeni Malatyaspor Umut Bulut'la bir gol daha buldu ama ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Yeni Malatyaspor puanını 37 yaptı. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.