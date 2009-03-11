Yeni lazer tedavisi sivilceleri yok ediyor

Dermatologlar, lazerle tedavinin sivilcelere karşı etkili ve güvenli olduğunu açıkladılar.



HealthDay News'in haberine göre, 18 kişiyi kapsayan çalışmada, katılımcıların 14'ü fotodinamik tedavi (PDT) ve topikal 5- aminolevulinic acid (ALA) kombinasyonu ile tedavi edildiler. Bir ile 6 seans tedavi uygulanan katılımcılar araştırma boyunca ve sonrasında topikal tedavileri kullanmaya devam ettiler.



Kontrol grubundaki 4 katılımcı geleneksel tedaviyle ya da ALA PDT olmadan lazer enerjiyle tedavi edildi. Ortalama 3 seanslık tedaviyle, ALA PDT grubundaki 14 kişi başarılı bir şekilde tedavi edildi. Akne lezyonlarındaki gelişme, ilk tedaviden sonraki birkaç hafta içinde gözle görünür bir aşamaya geldi. Kontrol grubundan hiç kimse aknelerin üstesinden gelemedi.



Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin yıllık toplantısında kamuoyuna sunulan araştırmada, Yale Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Dr. Macrene Alexiades-Armenakas, "Hastaların akne izlerinde önemli bir gelişme kaydedildi. Pulsed dye lazer sistemi akne yaralarının oluştuğu cildin derinlerine nüfuz ediyor" dedi.



Araştırmaya göre, tedavinin tek yan etkisinin 48 saat süren hafif bir kızarıklık olduğu belirtiliyor.

