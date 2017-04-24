Yeni kuzey ışığı buldular, adını 'Steve' koydular

Atmosferde epey sık görülen fakat daha önce kimsenin tanımlamadığı ışıklardan birini fark eden kuzey ışığı tutkunları, ışığa "Steve" adını verdi.

Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nden Eric Donovan bu ışık türünü Facebook'ta paylaşılan fotoğraflardan keşfetti.

Fotoğraftaki kuzey ışığının daha önce tanımlanmış kuzey ışıklarından birine uymadığını ve gruptakilerin bu ışığa "proton kemeri" dese de proton ışıklarının insan gözüne görülmediğini fark etti.

Yapılan testlerde bu ışığın atmosferin üst kısımlarında hızla hareket eden gaz akımları sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yerden 300 kilometre yüksekliğe ölçüm cihazları göndererek yaptığı testlerde bu gaz akımlarının içinde hava sıcaklığının dışarıya göre 3 bin derece daha sıcak olduğunu tespit etti.

25 kilometre genişliğindeki gaz kemeri saniyede 6 kilometre, yani saatte 21 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bu, kemerin dışındaki havanın hareket hızının 600 katına denk.

Bu büyük mor ışıkla ilgili bilinenler görece az olsa da ışığın kuzey ışığı tanımı içine girmeme ihtimali de bulunuyor.

Kuzey ışığı, güneşten gelen parçacıkların atmosferle etkileşmesi sonucu ortaya çıkan ışıklara deniyor.

Fakat bu ışığın kaynağı güneşten gelen parçacıklar değil.

Işığı keşfeden grubun Facebook yazışmalarında, 2006 yılında yayınlanan ve karakterlerin daha önce görmedikleri canlılara isim verdikleri Over the Hedge (Orman Çetesi) filminden esinlenerek bu ışığa Steve adını koyduğuna yönelik haberler yayınlandı.

ESA'dan Roger Haagmans, "Bu doğa olayının gözlemci yurttaşlar tarafından fark edilerek bilim insanlarının merakını tetiklemesi inanılmaz bir olay" diyor:

"Steve epey yaygın bir doğa olayı fakat biz bunu daha önce fark etmemiştik.

"Bunu yerden yapılan gözlemler, uydular, veriye erişme imkanlarında yaşanan patlama ve yurttaş bilim insanlarının güçlerini birleştirmesi sağladı."