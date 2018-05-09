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Eğitim

Yeni kuşak modacılar, yeniçağın değişimlerini tasarımlarıyla anlatacak

İSTANBUL, (DHA)- İKÜ’NÜN Moda Tasarımı Programı öğrencileri, insanı merkeze koydukları, dört faklı temadan oluşan tasarımlarını yıl sonu mezuniyet defilesinde sergileyecek

09 Mayıs 2018 19:11

İSTANBUL, (DHA)- İKÜ’NÜN Moda Tasarımı Programı öğrencileri, insanı merkeze koydukları, dört faklı temadan oluşan tasarımlarını yıl sonu mezuniyet defilesinde sergileyecek. 

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)  İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri 10 aylık emeklerini, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek “Zen-Göçebe-Mikser-Siber” temalı defileyle görücüye çıkaracak.

Buyıl Moda Tasarımı Programı’nın tek bir temayla yetinmeyip dört farklı temadan esinlendiği defilede 39 öğrencinin, 52 adet tasarımı sergilenecek. Yabancı mankenlerin podyumda tanıtacağı tasarımlar eskinin ve yeninin, geleneklerin ve teknolojinin, iyinin ve kötünün, insanların ve kültürlerin hızla dönen bir mikserde karıştığı yeniçağın değişimlerini yansıtacak.

10 ay süren hazırlık aşamasında yoğun bir tempo içerisinde çalışan öğrenciler, tasarım derslerinde eskizlerini tamamladıkları ürünlerin, bilgisayarlı kalıp dersinde kalıplarını çıkararak, dikim atölyesinde diktikten sonra “Aksesuar Tasarımı” derslerinde hazırladıkları aksesuar ve materyallerle de bir araya getirip tasarımlarına son şekillerini verdiler.

(FOTOĞRAF)

 

 

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