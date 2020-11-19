Yeni Koronavirüs kısıtlamalarının ardından düğün saatlerinde değişiklik

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, yeni Koronavirüs kısıtlamaların sektörde hangi kararları aldıkları konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu ifade eden Barış Ay, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Pandemi sürecinde düğün sektöründe yüzde 80 iş kaybının oluştuğunu belirten Ay, "Son genelge ile birlikte geriye kalan yüzde 20’yi de kaybettik. Bizler halk sağlığına saygılıyız, hükümetimizin bu konuda aldığı kararlara da sonuna kadar saygılıyız fakat kararlar alınırken esnafın problemlerinin de göz önünde bulundurmaları lazım" dedi.

Esnafın sorunlarına da değinen Ay, "Hükümetimizden acil 1 yıl geri ödemesiz KGF (kredi garanti fonu) destekli kredi talep ediyoruz, turizmcilere uygulandığı gibi. Yapılandırmada da düzenleme talep ediyoruz. Son çıkan genelge ile benim esnafım ocak ayındaki yapılandırmanın ilk taksitini ödeyemez" dedi.

Düğünler 18.30'da son bulacak

İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaşılan son genelgesine de değinen Ay, sözlerine şöyle devam etti:

"Genelgeyi okuduk. İçinde düğün ibaresi geçmedi ama akşam 20.00 kısıtlaması sektörün bitmesi demektir. Akşam 20.00 kısıtlamasını gördük, ‘tamam, artık zorlanma sürecine girdik’ dedik. Bunun da çözüm yolunu ürettik. Normalde düğünler akşam 22.00’a kadar olacaktı. Biz de tüm üyelerimizi telefonla arayarak, düğünlerimizin akşam 18.00-18.30 bitişli olacağının duyurusunu yaptık. Çünkü salonlarımızın temizliği var, personellerimizin evine ulaşması var. Doğal olarak saat 20.00’den sonra da kısıtlama olduğu için bu şekilde karar aldık. Sabah 10.00’da başlangıç olacak. Akşam da 18.00-18.30’a kadar düğünlerimizi bitirmiş olacağız. Bizim sendika olarak kesin kararımız budur. Sendika olarak bu kararı resmileştirdik."