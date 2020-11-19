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Yeni Koronavirüs kısıtlamalarının ardından düğün saatlerinde değişiklik

19 Kasım 2020 10:59

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen son genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik yaptıklarını açıkladı. Başkan Ay, hafta sonu olan düğünlerin sabah saat 10.00’dan sonra başlayıp, saat 18.00-18.30’da biteceğini belirterek, sendika olarak aldıkları bu kararı resmileştirdiklerini kaydetti.

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