Yeni konutlarda en çok 4+1’ler satıldı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.43, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.81 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 109.70 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.16 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.39, 3+1 konut tipinde yüzde 0.68 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.75 oranında nominal artış yaşandı.

Eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 9.91’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7.00) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 47.27’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Peşinat kullanım oranı yüzde 58.4

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Eylül ayında peşinat kullanım oranı yüzde 58.47, banka kredisi kullanım oranı yüzde 12.78 ve senet kullanım oranı yüzde 28.75 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında peşinat kullanım oranı yüzde 59.28, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.55 ve senet kullanım oranı yüzde 26.17 olarak gerçekleşmişti.

Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 8.95 oranında erime gözlendi. Ağustos ayında stok erime hızı yüzde 7.98 oranında gerçekleşmişti.

Satışların yüzde 57.04’ü bitmemiş konut stoklarından

Eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 42.96’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 57.04’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ağustos ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 59.95’lik bitmiş konut stoklarından, yüzde 40.05’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.