Yeni komutanların özgeçmişleri

Genelkurmay Başkanlığına 30 Ağustos itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Işık Koşaner getirildi.

30 Ağustos 2008 itibariyle emekliye ayrılacak Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yerine Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Başbuğ, 1943 yılında Afyon’da doğdu.

Orgeneral Başbuğ, 1962 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1963 yılında Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 1971 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Başbuğ, 1973 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu.

Kurmay Subay olarak Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığında Karargah Subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika/Brüksel’de NATO Uluslararası Askeri Karargahında Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51’inci Piyade Tümeni

247’nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

İngiltere Kraliyet Harp Akademisi ve NATO Savunma Kolejini de bitiren Orgeneral İlker Başbuğ, 1989 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbede, Belçika/Mons’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Lojistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı, 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 1993 yılında tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesi ile 1993-1995 yılları arasında Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve daha sonra da Belçika/Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti (NMR) Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1997 yılında korgeneralliğe terfi ederek, sırasıyla 2’nci Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde

bulundu. 2002 yılında orgeneralliğe terfi eden İlker Başbuğ, 2002-2003 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 2’nci Başkanlığı, 2005-2006 yıllarında 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini müteakip 2006 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Orgeneral Başbuğ, 30 Ağustos 2008

itibariyle Genelkurmay Başkanı olacak.

TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve TSK Şeref Madalyası sahibi olan Orgeneral Başbuğ, Sevil Başbuğ ile evli ve iki çocuk babası.



-ORGENERAL KOŞANER-



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner’in özgeçmişi şöyle:

Orgeneral Işık Koşaner, 1945 yılında İzmir’de doğdu. 1965 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1966 yılında Piyade Okulu’ndan mezun olan Orgeneral Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı yaptı. 1978 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun olan Orgeneral Koşaner, kurmay subay olarak Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı emrinde çalıştı.

İtalya’nın Napoli kentinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) İstihbarat Dairesi’nde karargah subaylığı yapan Orgeneral Koşaner, 3. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji Kuvvet Plan Dairesi’nde Kuvvet Plan ve Program Şube ile Strateji Şube Müdürlüğü, 8. Piyade Tümen 131. Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral Koşaner, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve 1. Komando Tugay Komutanlığı görevi yaptı.

1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbe ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Koşaner, 2000 yılında korgeneralliğe terfi ederek Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra geçen yıl orgeneralliğe terfi ederek Ege Ordu Komutanlığı’na

atandı. Orgeneral Koşaner, 2005 itibariyle de Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirildi.

30 Ağustos 2006’da Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Koşaner, 30 Ağustos 2008 itibariyle de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Nurdan Koşaner ile evli olan Orgeneral Koşaner, iki çocuk babası. Orgeneral Koşaner, İngilizce biliyor.



AVNİ ATİLA IŞIK



Jandarma Genel Komutanlığı’na Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Avni Atila Işık, 1. Ordu Komutanlığı’na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun, 2. Ordu Komutanlığı’na Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Avni Atila Işık’ın özgeçmişi şöyle:



Orgeneral Işık, 1946 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulundan, 1967 yılında İstihkam Okulundan mezun oldu. 1975 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Orgeneral Işık, 1977 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak Kara

Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanlığında proje subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, ABD Eğitim Komutanlığında irtibat subaylığı, Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığında şube müdürlüğü, Londra Askeri

Ataşeliği, 12. Piyade Tümen 7. Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1993 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Işık, bu rütbede Genelkurmay Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı ve 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında tümgeneralliğe terfi eden Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği, İstihkam Okulu ve

Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında korgeneralliğe terfi eden Orgeneral Işık, 7. Kolordu Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral Işık, 2006 yılında orgeneralliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Orgeneral Işık, 30 Ağustos 2008 itibariyle de Jandarma Genel Komutanı oldu.

Hayriye Jale Işık ile evli olan Orgeneral Işık’ın 2 çocuğu bulunuyor. Işık, İngilizce biliyor.



-ORGENERAL ERGİN SAYGUN-



1. Ordu Komutanlığı’na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun’un özgeçmişi şöyle:

Orgeneral Ergin Saygun, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu’ndan 1966 yılında mezun olan Orgeneral Saygun, 1967 yılında topçu okulunu bitirdi.

Orgeneral Saygun, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde batarya subaylığı, kara kuvvetleri uçuş birliklerinde uçuş öğretmenliği ve Güney Kore’de irtibat subaylığı yaptı. Orgeneral Saygun, 1978 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. Ardından kurmay subay olarak Genelkurmay Strateji ve Plan Dairesi’nde proje subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı’nda kara plan subaylığı, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, 6. Piyade

Tümeni’nde mekanize piyade tabur komutanlığı, 3. Kolordu ve 1. Ordu Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Orgeneral Saygun, 1993 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Belçika’nın Mons kentinde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Lojistik ve İntikaller Daire Başkanlığı ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. Tümgeneralliğe 1997 yılında terfi eden Orgeneral Saygun, Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı ile 4. Kolordu Komutan Yardımcısı ve 1. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü. Orgeneral Saygun, 2001 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 3. Kolordu Komutanlığı ve Brüksel’de Türk Askeri Temsil

Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral Saygun, 2005’te orgeneralliğe terfisinin ardından Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na getirildi.

Orgeneral Saygun, 2006 yılında Genelkurmay 2. Başkanlığı’na, 30 Ağustos 2008 itibariyle de 1. Ordu Komutanlığı’na atandı. Nermin Saygun ile evli olan Orgeneral Saygun, iki çocuk babası. TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Orgeneral Saygun, İngilizce biliyor.



-ORGENERAL NECDET ÖZEL-



Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in özgeçmişi ise şöyle:

Orgeneral Özel, 1950 yılında Ankara’da doğdu. 1969 yılında Kara Harp Okulundan, 1970 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Özel, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Plan ve Harekat Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği İşlem ve

Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Proje Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı ve 9. Piyade Tümen 17. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1995 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Özel, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İç Güvenlik Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral Özel, 1999 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2003 yılında korgeneralliğe terfi eden Özel, 7. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Özel, Ege Ordusu Komutanlığı görevine atandı. Orgeneral Özel, bu yıl 2. Ordu Komutanlığı’na getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Özel, İngilizce biliyor.



-ORGENERAL HASAN IĞSIZ-



2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın özgeçmişi şöyle:

Iğsız, 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Iğsız, 1966 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1967 yılında ise İstihkam Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Iğsız, 1976 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. Iğsız, ardından kurmay subay olarak Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika/Brüksel’de Uluslararası Askeri Karargah Plan prensipler Dairesi’nde plan subaylığı, Genelkurmay Personel Dairesi’nde general-amiral şube proje subaylığı ve şube müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1993 yılında tuğgeneralliğe terfi eden ve bu rütbede Kara Kuvvetleri

Tayin Daire Başkanlığı ve 16. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde

bulunan Iğsız, 1997 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Iğsız, tümgeneral

rütbesiyle Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı, Kara Kuvvetleri

Personel Başkanlığı ve Belçika-Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti

Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında korgeneralliğe terfi eden Iğsız, bu rütbede Genelkurmay

Personel Başkanlığı, 5. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik

Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2006’da orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığı görevine

getirilen Hasan Iğsız, 30 Ağustos 2008 itibariyle Genelkurmay 2. Başkanı

oldu.

Orgeneral Iğsız, Ayşe Iğsız ile evli ve iki çocuğu bulunuyor. Iğsız,

İngilizce biliyor.



