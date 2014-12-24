Yeni kimliklerde karakol derdi bitiyor

İş bulma ümidiyle gittiği İstanbul’da kimliğinin çalınması sonucu, dolandırıcılar tarafından adına sahte şirketler kurulan konfeksiyon ustası Şadi Vakkas, adına kayıp kimliği kullanılarak kendisinden habersiz şirketler kuruldu. İşçi’ye toplamda 30 milyon lira borç çıkarıldı. Talihsiz adamın başına gelenler vatandaşı kortuttu. Haberi okuyan vatandaşların aklında ‘benim kimliğim kaybolursa ne yapmalıyım?’ sorusu oluştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Avukat Kemal Öztürk, “Kimliğini kaybedenler eskiden karakola giderek durumu bildirmek zorundaydı şimdi böyle bir zorunlulukları yok. Nüfus Müdürlüğü’ne gidip kimliğimi kaybettim demeniz yeterli” diyor.

Özdemir ayrıca adına habersiz olarak kurulmuş şirketin borçları yüzünden icra gelen vatandaşın 5 ila 7 gün arasında değişen icra itiraz süresini geçirmemesi gerektiğini ifade ediyor.

'Şirket kuran dolandırıcıları bulmak mümkün olmuyor'

İsmine şirket kurulmuş olan insanların ‘rahatsız edici’ bir mahkeme sürecine de muhattap kaldıklarını belirten Özdemir, “Vatandaşın ismine şirket kuran dolandırıcıları bulmak maalesef mümkün olmuyor. Bu şahıslar sahte isimlerle borçlandıkları için gerçek kimlikleri ortaya çıkarılamıyor” diye konuştu.

'Çok işlem çok delil'

Avukat Zafet Tunca, ise kimliği çalınan veya kaybolan kişilerin ilk etapta gazeteye ilanvermesi gerektiğine dikkat çekerken, daha sonra da nüfus müdürlüğüne giderek kayıt beyanında bulunması ve nüfus kağıdını yenilemesi gerektiğini belirtti. Son olarak karakollara gidip kişinin kaybolan nüfus kağıdı üzerine tutanak tutulması yönteminin de sağlam işlem yapılması bakımından gerektiğini dile getiren Tunca, tüm bu yapılan işlemlerin delil olarak sayılacağını ve nüfus kağının kaybolmasının ardından olası davalarda kişinin elini güçlendireceğini kaydetti.

'Yeni kimlik yeni düzen'

Uzmanlara göre sahte kimlikle şirket kuran şahıslar nüfus cüzdanı üzerindeki fotoğraflarla oynama yaparak şirketler kuruyor. 2015 yılıyla birlikte yeni kullanılacak olan çipli kimliklerde ise sahtecilik yapmak imkansız. Çünkü kişilerin bütün bilgileri kimliğin üzerindeki çip de olacak. Böylece fotoğraf sahtekarlığı yaparak masum insanların kimlikleriyle şirket kuran dolandırıcılar bunu yapamayacak.