Yeni kimlikler pazartesi dağıtılmaya başlanacak

Çipli yeni kimlik kartlarının dağıtımı 14 Mart Pazartesi günü başlayacak. Uygulama öncesi elektronik kimlik kartların basılacağı yüksek güvenlikli merkezi ve yeni kimlik kartlarının üretim süreçlerini görüntülendi. Yeni kimliklerde vatandaşın kimlik sahibi olduğunu doğrulaması için PIN kodu sistemi uygulanacak.

Hürriyet’in haberine göre, kimlik kartlarının kişiselleştirme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bulunduğu kampüste bu amaç için inşa edilen Kişiselleştirme Merkezinde gerçekleştirilecek.

Merkez, güvenlik gereklilikleri dikkate alınarak yüksek koruma standartlarında inşa edildi. Dijital güvenlik tedbirleriyle donatılan merkezde, manyetik etkileşimler kullanılarak uzaktan veri çalınmasını engelleyecek önlemler de unutulmadı. Binanın tüm dış cephesinde de manyetik koruma özelliğine sahip malzemeler kullanıldı.

Mevcut nüfus cüzdanını kimlik kartıyla değiştirmek isteyen vatandaşlar, başvurularını ilçe nüfus müdürlüklerine giderek yapabilecek. Vatandaşlar, başvuru işlemleri için internet ya da çağrı merkezi üzerinden önceden randevu alabilecek.Vatandaşların başvuru sırasında yanlarında biyometrik fotoğraf getirmeleri yeterli olacak. Biyometrik fotoğrafın sahip olması gereken özellikler konusunda ülke genelinde tüm fotoğrafçılar bilgilendirildi. Fotoğrafın sahip olması gereken özellikler konusunda Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün internet sayfası üzerinden de bilgiye ulaşılabilecek.

Başvuru sırasında görevli memur, vatandaşı, kimlik kartlarının değişimi sürecine yönelik olarak yeniden tasarlanan konseptte karşılayacak. Yeni konseptte banko sisteminin yerini alan masa sisteminde vatandaşla iletişim kuracak görevliler, vatandaşın TC Kimlik Numarası'nı dikkate alarak sistemde gerekli işlemleri ve doğrulamaları yapacak.

Masa sisteminin tercih edilmesiyle vatandaşın işlemlerini rahat bir ortamda yapması amaçlanıyor. Bu şekilde, görevli ile vatandaş arasında daha sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması öngörülüyor. Başvuru sırasındaki tüm işlemler ekrandan vatandaşa da izletilecek. Başvuru sırasında kişinin fotoğrafı taranarak sisteme kaydedilecek ve kullanım için onayı istenecek.

Biyometrik veriler kişiye göre kolayca ayarlanan ekipmanlar aracılığıyla alınacak.

Vatandaşlar, alınan önlemler ve sistem tercihleriyle nüfus müdürlüklerinde kısa sürede başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru sırasında kişiye pin zarfı verilecek. Zarf içerisinde kartla birlikte kullanılacak pin ve puk bilgileri yer alacak. Biyometrik verilerin alınması ve pin zarfının verilmesiyle vatandaşların nüfus müdürlüğündeki işi bitecek. Kimlik kartı, vatandaşlara başvuru sırasında bildirdiği adres aracılığıyla ulaştırılacak ve kart kişinin kendisine veya onayladığı kişilere teslim edilebilecek.

Verilere yüksek koruma Başvuru sırasında kişisel veriler şablon olarak alınacak. Verilerin imaj olarak alınıp çoğaltılması söz konusu olmayacak. Kişinin biyometrik verisi resim olarak değil, sayı kümesi olarak saklanacak. Veriler sayısal kümelere dönüştürüldüğü için başka amaçlar için kullanılamayacak. Herhangi bir sayı kümesinin kime ait olduğu bilgisi kriptolu olarak tutulduğundan, kişisel bilgilere ulaşılması mümkün olmayacak. Bilgiler ayrıca güvenli haberleşme sisteminin sürekli ürettiği şifrelerle saklanacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hali hazırda bütün vatandaşların adrese dayalı nüfus kayıtlarını tuttuğu ve yüksek bir veri transfer kapasitesine sahip olduğu için sistemin işleyişinde sorun öngörülmüyor. Buna ilaveten kimlik kartlarına geçiş sürecine yönelik çalışmalarla bu kapasite daha verimli hale getirildi ve artırıldı. Sistemin performansı yapılan simülasyonlarla test edildi. Kurumun bu alandaki tecrübesi de dikkate alındığında geçiş sürecinin başarıyla yönetilmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında 14 Mart'ta Kırıkkale'de başlayacak pilot uygulama, sistemin işleyişi açısından belirleyici olacak.