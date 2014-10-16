Yeni kimlikler ne zaman verilecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Elektronik, biyometrik özellikleri de taşıyan kimlikler, Aralık ayından itibaren verilmeye başlanacak" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığının güvenlik şartlarını iyileştirmenin yanı sıra vatandaşların hayatını da kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bu anlamda bürokraside tam bir devrim yapacağız. İçişlerinde yürütülen prosedürler en kısa, en seri, en az vakit ve enerji kaybettiren nitelikleri barındıracak" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Mesela soyadı değiştirme... Birçok vatandaşımız için mahkemelere gidilmesi gereken uzun bir sürecin parçasıyken yeni uygulamayla dilekçeyle soyadı değişimi mümkün olabilecek.

Birçok soyadları vaktinde verilmiş ama vatandaşlarımız açısından ve sosyal kültürel etki bakımından değiştirme zarureti olan soyadları var. Çok uzun mahkeme süreçleri olmayacak, dilekçeyle soyadı değiştirilecek.

Doğum, ölüm, adres değişiklikleri elektronik ortamda yapılabilecek. Doğum için dahi ne kadar bürokratik uygulamaların olduğu hepimizin malumu. Yeni kimlikler ki son derece kullanışlı, elektronik, biyometrik özellikleri de taşıyan kimlikler Aralık ayından itibaren verilmeye başlanacak."