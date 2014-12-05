Yeni kimlikler Kırıkkale'den dağıtılmaya başlanacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni kimliklerin dağıtımına, yılbaşından itibaren Kırıkkale'den başlanacak.

Yeni kimlik kartları, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen üst düzey güvenlik unsurlarıyla dikkati çekiyor. 1 GB'ye kadar veri depolayabilecek akıllı kartlarda parmak, damar ve avuçiçi izi gibi kişiye özel bilgiler yer alacak. Yeni kartlar, başka birinin eline geçerse dahi kullanılamayacak ve anında bloke edilecek. Bu kartların kopyalanması ya da üzerindeki verilerin değiştirilmesi mümkün olmayacak.

Yeni kimlik kartları vize istenmeyen ülkelerde pasaport yerine de kullanılabilecek. Her kartın içinde kişiye özel sertifikalar bulunacak ve hem şifre hem de kişinin biyometrik bilgileriyle doğrulama yapılabilecek.

Kredi kartı büyüklüğündeki yeni kimlik kartı, hastane, eczane, okul , emniyet ve bankalardaki sistemlere entegre olabilecek ve bu sayede birçok işlemde vatandaşa kolaylık sağlayacak.

Vatandaşlar, kimlik kartlarını almak üzere mektup veya muhtarlık askı listeleri ile randevu verilerek kart düzenleme merkezine davet edilecek. Kart, kapalı zarf içinde PIN ve PUK koduyla birlikte kişiye kargo veya postayla teslim edilecek.

Kartlar vatandaşa 15 liraya mal olacak, 10 yıl boyunca kullanılacak. Yeni kimlik kartları, e-İmza olarak kullanılabilecek, e-Devlet kapısından sunulan hizmetlere bu kartlar vasıtasıyla kolayca ulaşılabilecek.

Güvenlik önlemleri

Kişisel verilerin yer alacağı bu kartlarla ilgili İçişleri Bakanlığı, veri güvenliğini konusunda üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Kimlik kartlarıyla ilgili kurulan sistemde veri merkezi dışında herhangi bir yerde biyometrik veri tutulmayacak. Vatandaşlardan alınan biyometrik veriler, bulundukları ilçelerdeki okuyucular vasıtasıyla "şablon" adı verilen sayılara dönüştürülecek ve sadece bu sayılar veri merkezine aktarılacak.

Vatandaşların biyometrik okuyucularla alınan biyometrik veriler resim olarak değil, bu resimlerden oluşturulmuş "kriptolu sayısal karakterler" olarak veri merkezine aktarılacak.

Milli işletim sistemi

Biyometrik verilerin alınması, entegrasyon yazılımı ve bilgilerin kaydedildiği veritabanında tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği uygulamalar kullanılacak.

Biyometrik veriler, başvuru bilgileriyle birlikte karta yazılmak üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilen Kart Yönetim Sistemi Yazılımına gönderilecek. Kart Yönetim Sisteminde herhangi bir veri saklanmayacak. Veriler kimlik kartlarındaki çipe yine TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli Kart İşletim Sistemi (AKIS) ile güvenli bir şekilde işlenecek.

Bütün veri alma, iletme ve işleme süreçlerinin çalıştığı ağ altyapısı kapalı devre olacak, herhangi bir açık ağa bağlanılmayacak.

Tüm çalışanlar sadece kendilerine verilen yetki kapsamında bilgiye ulaşabilecekler. Kişilerin veya sistemlerin sorgulama yapmaları, toplu veri çekmeleri ya da verileri başka bir veritabanına aktarmaları engellenecek veya kısıtlanacak. Örneğin bir yazılımcı sadece yazılım kodlarına erişebilecek, donanım bilgileri, veri yapısı veya verilere erişemeyecek. Sistemci ise sadece donanım bilgilerini görebilecek.

Koruma nasıl?

Biyometrik verilerin işlendiği ve saklandığı Kişiselleştirme Merkezi Binası, bilgi güvenliğinin tam olarak oluşturulması amacıyla "Tempest NATO Zone 2" standartlarına göre inşa edildi. Binanın dış cephesi kablosuz veri çalınmasına karşı önlem olarak metal alaşımlı malzeme ile kaplandı. Cam yüzeyler metal filmle kaplandı ve topraklandı. Bina dışına çıkan tüm kablo ve borular filtrelerle koruma altına alındı. Sistem odasında ikinci bir metal kaplama imal edilerek "Faraday Kafesi" oluşturuldu ve tamamıyla elektromanyetik izolasyon sağlandı.

Dünya pazarında rekabet

PVC ve polikarbon özellikli kimlik kartları, pasaportlar ve benzeri yüksek güvenlikli doğrulama belgeleri konusunda büyük bir rekabet bulunuyor. Buna yönelik pazarda Fransız ve Alman firmalarının etkisi dikkat çekiyor. Kart pazarının en önemli, firmalara en yüksek katma değer sağlayan unsurları ise çipler ve çip işletim sistemleri olarak gösteriliyor.

Yeni kimlik kartları için TÜBİTAK tarafından geliştirilen Yerli Yonga İşletim Sistemi (AKİS) geliştirilmesi bu açıdan da önem kazanıyor.