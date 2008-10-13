Yeni kimlikle ilk Bolu tanıştı

Yeni çipli nüfus cüzdanlarının dağıtılmasına pilot bölge Bolu'da başlandı. Kimliklerin üzerindeki çipte kullanıcının adı, doğum tarihi, kan grubu gibi bilgiler yer alıyor.



İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak, kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet alınmasını sağlayacak, kolay taşınabilir, taklit edilemez, uluslararası standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesini uygulamaya koydu. Çipli (yongalı) nüfus cüzdanı, pilot bölge Bolu'da dağıtılmaya başlandı. Ehliyet büyüklüğündeki yeni kimlikler, eski kimlik belgemizden daha küçük. Uluslararası standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın üzerinde bulunan çipe kişinin adı, soyadı, doğum yeri, kan grubu ve diğer bilgiler yükleniyor. Nüfus cüzdanlarının ardından, çipli pasaport ve çipli ehliyet uygulamasına geçilecek.



Pilot bölge Bolu



Yeni kimlik kartları sadece Bolu ilindeki sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarında kullanılacak. Pilot uygulamanın üçüncü aşamasında, Bolu il nüfusunun tamamı uygulama kapsamına dahil edilecek. Pilot uygulamanın sonunda, vatandaş memnuniyeti, ölçeklendirme, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi sonuçlarına göre tüm vatandaşları kapsayacak yaygınlaştırma süreci çalışmasına başlanacak.

