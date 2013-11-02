Yeni kimlik ve sürücü belgelerinin kullanılacağı tarih belli oldu

İçişleri Bakanı Muammer Güler yeni kimlik kartlarının yılbaşından itibaren 3 yıl içerisinde bütün vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, uluslararası standartlara uygun çipli ve çok gelişmiş güvenlik ögelerini içeren kimlik kartlarının yılbaşından itibaren 3 yıl içerisinde bütün vatandaşlara dağıtılacağını, yeni sürücü belgelerinin de Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğünde bir baskı merkezinden basılarak, kişilerin adreslerine gönderileceğini söyledi.

Bakan Güler, Bakanlığının yürüttüğü önemli projeler arasında yer alan çipli nüfus cüzdanının, uluslararası standartlara uygun ve çok gelişmiş güvenlik ögelerini içeren kimlik kartları olduğunu söyledi.

Değişim 3 yıl sürecek

Türkiye 'deki bütün nüfus kimlik kartlarını 3 yılda değiştirmeyi planladıklarını anlatan Güler, "2014'ten itibaren başlayacak, 3'te biri 2014, 3'te biri 2015 ve 2016 olmak üzere her yıl 25-30 milyon aralığında, yeni ürettiğimiz nüfus cüzdanlarını dağıtmış olacağız" dedi.

Güler, Nüfus Kanunu'nda uluslararası standartları öngören bir değişikliğe gidilmesinin planlandığını dile getirerek, çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp, Bakanlar Kuruluna sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Bakan Güler, sürücü belgelerinin de şekil, içerik ve güvenlik unsurları açısından AB kriterlerine uygun hale getirildiğini anlattı.

Yeni kimlik kartları barkod niteliği taşıyacak

Sürücü belgelerinin tek merkezden basımı için Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü tesislerinde bir baskı merkezi oluşturulduğunu dile getiren Güler, "Bastırılan hüviyetler, aynı zamanda barkod niteliği de taşıyacak, bunlarda çip yok, barkod var. Bunlar kimliklendirilerek şahısların adreslerine gönderilecek" diye konuştu.

Güler, uzun süredir bürokrasideki iş ve işlemlerin azaltılması ve bununla ilgili mevzuatın düzeltilmesi çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Pasaport verme işleminin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceğini, bununla ilgili tesislerin hazırlandığını ifade eden Bakan Güler, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir idari düzenlemeyle pasaportların verilmesini de Nufüs ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne vermiş olacağız. 2014'te başlayabileceğimizi umuyorum" dedi.

'Trafikle ilgili bazı belgeleri de azaltıyoruz'

Emniyet Genel Müdürlüğünün yükünü bu şekilde azaltmayı amaçladıklarını belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trafikle ilgili bazı belgeleri de azaltıyoruz. Trafik tescil belgesi, araç muayene belgesi gibi, 2'li işlemleri tek belgeye indirme durumu var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yabancılarla ilgili bütün işlemleri artık Emniyet'ten alıyor. Emniyet'te yürütülen sendikalarla, siyasi partilerle ilgili iş ve işlemleri de Emniyet'in üzerinden alarak valiliklere aktarıyoruz. RTÜK'le ilgili birtakım yayınların izlenmesiyle ilgili faaliyetler var, onları da bırakıyoruz. Artık her şey, kendi ihtisas kuruluşları içerisinde değerlendirilsin, Emniyet kendi görev alanı içerisine çekilsin gayreti içerisindeyiz.”