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Yaşam

Yeni kılık ve kıyafet uygulamasına protesto!

Şanlıurfa'da toplanan 5 sivil toplum örgütü, 'Tesettür Seferberliği Platformu’ adı altında birleşerek, başörtüsü yasağını protesto etti

09 Aralık 2012 17:17

Şanlıurfa'da toplanan 5 sivil toplum örgütü, oluşturdukları, "Tesettür Seferberliği Platformu" ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni kılık ve kıyafet uygulamasını protesto etti.

Ömer Pınar'ın Dha'da yer alan haberine göre, "Tesettür Seferberliği Platformu" adı altında birleşen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, yeni kılık ve kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü yasağının devam ettirildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Öğle saatlerinde, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde yapılan basın açıklamasına, aralarında çarşaflı ve tesettürlü küçük kız çocukları ile kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.

 

'Başörtü hakkımız engellenemez'

 

Ellerinde başörtüsüne özgürlük istemini içeren dövizler taşıyan erkek ve kadınların ayrı yerlerde durduğu açıklamaya katılanlar sık sık tekbir getirip, 'Başörtüsü hakkımız engellenemez' ve 'Allah’ın emri yasaklanamaz' sloganları attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda grup adına açıklama yapan Tesettür Seferberliği Platformu Başkanı Salih Demir, yeni yönetmelikte başörtüsünün yasakladığını, hükümetin din ve inanç özgürlüğüne engel getirdiğini öne sürdü.

Demir, "12 Eylül ve 28 Şubat darbe dönemlerindeki zalimlerden tek farkınız, İmam Hatim okullarında ve seçmeli Kuran-ı Kerim derslerinde getirdiğini başörtüsü serbestliği mi olacak? Bilinmelidir ki, biz buna razı olmadık ve olmayacağız" dedi.

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