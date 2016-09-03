T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Yeni KHK ile yeni cezaevlerinin yapımı hızlanacak

Cezaevi yapımında imar planı yapım ve onay süresi de beklenmeyecek

03 Eylül 2016 16:54

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) getirilen düzenleme çerçevesinde kapasitenin dolu olması nedeniyle yeni cezaevlerinin yapımına hız verilecek.

KHK ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeye göre, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığınca tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde veya mülkiyeti kamuya ait bakanlığa tahsis edilen veya izin verilen taşınmazlar üzerinde cezaevi yapabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ödeneğe ve yatırım programına bakılmayacak. Yeni düzenlemeye göre bakanlık bir yıl içinde söz konusu yerlerde yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmadan cezaevleri inşaatlarına başlayabilecek.

Ayrıca cezaevi yapımında imar planı yapım ve onay süresi de beklenmeyecek. Adalet Bakanlığı, yeni cezaevlerinin yapımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan "pazarlık usulü"ne göre ihaleler gerçekleştirebilecek. Cezaevi yapımı için mera vasfındaki yerler de kullanılabilecek. Söz konusu alanlar, ot bedeli alınmadan vasfı değiştirilip tapuda hazine adına kaydedildikten sonra Maliye Bakanlığından Adalet Bakanlığına devredilebilecek.

ETİKETLER

KHKcezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24