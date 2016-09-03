Yeni KHK ile yeni cezaevlerinin yapımı hızlanacak

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) getirilen düzenleme çerçevesinde kapasitenin dolu olması nedeniyle yeni cezaevlerinin yapımına hız verilecek.

KHK ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeye göre, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığınca tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde veya mülkiyeti kamuya ait bakanlığa tahsis edilen veya izin verilen taşınmazlar üzerinde cezaevi yapabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ödeneğe ve yatırım programına bakılmayacak. Yeni düzenlemeye göre bakanlık bir yıl içinde söz konusu yerlerde yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmadan cezaevleri inşaatlarına başlayabilecek.

Ayrıca cezaevi yapımında imar planı yapım ve onay süresi de beklenmeyecek. Adalet Bakanlığı, yeni cezaevlerinin yapımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan "pazarlık usulü"ne göre ihaleler gerçekleştirebilecek. Cezaevi yapımı için mera vasfındaki yerler de kullanılabilecek. Söz konusu alanlar, ot bedeli alınmadan vasfı değiştirilip tapuda hazine adına kaydedildikten sonra Maliye Bakanlığından Adalet Bakanlığına devredilebilecek.