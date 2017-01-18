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BBC Türkçe

Yeni keşfedilen güve türüne Trump'ın adı verildi

Uzmanlar, bir güvenin diğerlerinden farklı olduğunu fark etti. Daha sonra bunun hiç bilinmeyen bir tür olduğu anlaşıldı

18 Ocak 2017 18:35

Yeni keşfedilen bir güve türüne ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın adı verildi.

Güve, California Üniversitesi Entomoloji Müzesi'nde böcek koleksiyonlarını inceleyen Dr. Vazrick Nazari tarafından keşfedildi.

Uzmanlar, bir güvenin diğerlerinden farklı olduğunu fark etti. Daha sonra bunun hiç bilinmeyen bir tür olduğu anlaşıldı.

Dr. Nazari, sarı tüyleri olan hayvana Trump'ı çağrıştırdığını söyleyerek adını verdi.

Geçen yıl da bir balık türüne ABD Başkanı Barack Obama'ya "benzerliği" nedeniyle adı verilmişti.

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